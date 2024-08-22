Odyssey 3D — новый монитор Samsung, призванный обеспечить большее погружение в видеоигры

Компания Samsung является эталоном, когда речь заходит о покупке продуктов визуализации. Ее семейство Smart TV доминирует в продажах телевизоров уже почти 20 лет, да и подразделение мониторов не отстает. И вот теперь Samsung Electronics удивляет игровым монитором Odyssey 3D, который предлагает просмотр 3D без очков.

Продукт, который был представлен по случаю выставки Gamescom 2024 в Кельне, Германия. Помимо этого монитора Odyssey 3D, компания также показала свои модели высокого класса для самых требовательных пользователей.

Монитор Samsung Odyssey 3D выпускается в размерах 27 и 37 дюймов и имеет эргономичный дизайн с регулируемой по высоте подставкой для наилучшего восприятия. Что касается качества изображения, то благодаря дисплею с разрешением 4K, времени отклика (GTG) 1 мс и высокой частоте обновления 165 Гц мы имеем игровой монитор, который идеально подходит для самых требовательных пользователей.

Samsung Odyssey 3D - это не обычный монитор, как мы уже объясняли ранее. Благодаря инновационной технологии Light Field Display (LFD), разработанной Samsung, новый игровой монитор Odyssey 3D создает реалистичное 3D-изображение из 2D-контента с помощью линзы на передней панели.

В сочетании с технологиями Eye Tracking и View Mapping, Odyssey 3D обеспечивает оптимальное восприятие 3D без необходимости использования 3D-очков - отличная функция. Кроме того, монитор Samsung Odyssey 3D может плавно переключаться между режимами 2D и 3D в зависимости от предпочтений пользователя.

Как они это делают? Благодаря функции Eye Tracking монитор Samsung Odyssey 3D отслеживает движения обоих глаз с помощью встроенной стереокамеры, а функция View Mapping постоянно корректирует изображение для улучшения восприятия глубины.

И наконец, что касается возможностей подключения, то он может похвастаться поддержкой FreeSync Premium, портом DisplayPort 1.4 и двумя портами HDMI 2.1. Идеальный монитор для игрового ПК или консоли нового поколения. Сколько стоит Samsung Odyssey 3D? Производитель не назвал цену, так что нам придется следить за выходом этого монитора на рынок.