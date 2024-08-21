Новые функции позволяют получить еще больше от камеры OPPO Reno12 и OPPO Reno12 Pro

Стремясь сделать искусственный интеллект доступным как можно большему числу людей, компания OPPO интегрировала в серию OPPO Reno12 новые функции искусственного интеллекта: AI Studio и Live Photo. Эти функции призваны улучшить пользовательский опыт, позволяя снимать и делиться моментами более творчески.

Функция AI Studio позволяет создавать цифровые аватары и художественные портреты на основе одной фотографии. Благодаря возможностям генеративного искусственного интеллекта (GenAI) пользователи могут представить себя в различных образах, например ковбоев или персонажей манги.

Реализация AI Studio в OPPO Reno12 5G и OPPO Reno12 Pro 5G открывает множество творческих возможностей. Эта функция позволяет не только настраивать аватары, но и создавать уникальные портреты. Пользователи могут экспериментировать с различными темами и художественными жанрами, превращая простую фотографию в цифровое произведение искусства.

Live Photo - это функция, которая записывает видео, происходящее за 1,5 секунды до и после съемки. Эта функция позволяет запечатлеть обстановку и атмосферу, в которой был сделан снимок, и создать более полный контекст.

Чтобы активировать Live Photo, необходимо включить опцию в разделе фото на устройстве. После включения этой опции изображения оживут, что позволит пережить моменты более детально. Кроме того, если выбранная ключевая фотография не является любимой, пользователь может провести пальцем по экрану, чтобы переключить кадры, выбрав лучший снимок из этих трех секунд видео.

Эти новые опции уже сегодня доступны на устройствах серии OPPO Reno12, что является частью стратегии компании, объявленной ранее в этом году, в рамках которой она поставила перед собой цель предоставить генеративный искусственный интеллект более чем 50 миллионам пользователей по всему миру в 2024 году.