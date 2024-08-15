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Vlad_37
WhatsApp представляет свой собственный создатель стикеров на основе искусственного интеллекта
WhatsApp наконец-то выпустил свой собственный создатель стикеров

WhatsApp, который уже некоторое время является приложением номер один в мире для обмена сообщениями, скопировал функции Telegram, такие как сквозное шифрование и возможность использовать стикеры в разговорах. И последнее - это то, что нужно.

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Приложение для обмена сообщениями грозилось внедрить генеративный ИИ для создания стикеров с января прошлого года, а в марте появилась информация о том, что он появился в бета-канале. Долгое время на этом фронте было тихо, но теперь, похоже, угроза наконец воплотилась в жизнь.

Согласно информации, появившейся на сайте SAMMobile, сам WhatsApp объявил о том, что в приложении появятся анимированные стикеры. И все это будет сопровождаться искусственным интеллектом и интеграцией с GIPHY. Анимированные стикеры уже давно являются особенностью Telegram.

На самом деле именно партнерство с GIPHY стало причиной того, что в WhatsApp появились анимированные стикеры. Чтобы получить доступ к ним, просто нажмите на иконку стикера и найдите его, используя эмодзи или связанные ключевые слова. Это похоже на то, что вы можете сделать в Telegram, который позволяет вам вставить эмодзи по ключевому слову, и оттуда он автоматически предлагает стикеры.

Стикеры также можно создавать с помощью искусственного интеллекта. С помощью простых подсказок вы можете получить новые стикеры, соответствующие введенным вами словам, хотя на данный момент эта функция доступна только для пользователей Android и iOS в США. Ожидается, что в будущем эта функция появится и в других странах, хотя российский язык - один из тех, на которых ИИ поддерживает подсказки.

#whatsapp #стикеры
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