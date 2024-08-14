Как стало известно, грядущее обновление Windows 11 включает новый режим энергосбережения под названием «Energy Saver», который улучшит управление батареей ноутбука и позволит ему работать дольше

Несколько месяцев назад компания Microsoft анонсировала следующую версию своей настольной операционной системы, Windows 11 24H2, которая теперь доступна для жаждущих пользователей в виде Release Preview, последнего этапа открытого тестирования перед стабильной версией, которая официально появится в сентябре текущего года, совпадающего с началом нового учебного года.

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За последние несколько месяцев были раскрыты некоторые новые возможности Windows 11 24H2, такие как поддержка фоновых изображений HDR, возможность сжатия файлов в форматах «7-zip» и «TAR» непосредственно в Проводнике файлов и возможность использования классической команды «Sudo» для запуска приложений с правами администратора гораздо более простым способом.

Но на этом улучшения, включенные в Windows 11 24H2, не заканчиваются: только что стало известно, что новая версия Windows также улучшит автономность вашего ноутбука благодаря новой функции энергосбережения.

Недавно популярное СМИ jeuxvideo.com опубликовало статью, подтверждающую, что следующая версия Windows 11, получившая название Windows 11 24H2, будет включать новый режим энергосбережения «Energy Saver», который позволит значительно увеличить время автономной работы ноутбуков с Windows 11.

Для достижения этой цели новый режим «Energy Saver» для Windows будет автоматически снижать яркость экрана на 30 %, отключать эффекты прозрачности и другие анимации для снижения нагрузки на процессор, а также ограничивать фоновую активность некоторых приложений, таких как OneDrive или Phone Link, которые перестанут постоянно синхронизироваться, пока активен режим «Energy Saver».

Еще одна новая особенность энергосбережения заключается в том, что, в отличие от текущего режима энергосбережения Windows, вы сможете активировать его даже при подключении компьютера к сети.

Кроме того, новый режим энергосбережения Windows 11 24H2 является полностью настраиваемым, поэтому вы можете настроить его в соответствии с вашими особенностями использования.