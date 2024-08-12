Компания Apple хочет попытаться снова поднять продажи линейки iPhone, выпустив iPhone Air в 2025 году

К iPhone 17 приковано все внимание, потому что, хотя серия iPhone 16 еще не представлена, уже ходят весьма привлекательные слухи о следующем поколении. Среди них - появление новой модели с более тонким, чем когда-либо, дизайном, алюминиевым и титановым корпусом, а также привлекательным экраном.

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В последнем выпуске своей публикации Power On аналитик Bloomberg Марк Гурман сообщил, что Apple работает над iPhone 17 Air, который достигнет того, чего не смогли сделать такие модели, как mini и Plus, которые всегда были наименее продаваемыми. Одной из главных особенностей этой модели станет изменение дизайна.

Компания Apple уже много лет пытается охватить больше пользователей. Доказательством тому стал запуск iPhone 12 mini и его последующего поколения, iPhone 13 mini, который провалился в продаже. По этой причине Apple попробовала выпустить модель Plus, получив аналогичные результаты. Теперь компания собирается повторить попытку в 2025 году, выпустив iPhone 17 Air.

Ни Plus, ни mini. Apple намерена запустить модель, схожую по идее с теми, что мы видим в линейке iPad и Mac — iPhone Air. Именно поэтому они работают над iPhone 17 Air, который будет иметь тонкий дизайн, самый тонкий в истории iPhone, с меньшим размером экрана, чем у модели Plus, и который по техническим характеристикам будет находиться между обычной моделью и Pro.

Эта модель будет соответствовать той же философии, что и первый MacBook Air, и идеально подойдет тем пользователям, которые предпочитают более продвинутую модель, чем базовая, но не такую полную, как Pro. Она будет выделяться своим дизайном, многие спецификации она разделит с базовой моделью, хотя и с некоторыми улучшениями.

Этот новый iPhone 17 Air, наряду с запуском полностью обновленного iPhone SE 4 с OLED-экраном и современным дизайном в начале 2025 года, может поднять продажи в конце следующего года и начале 2026 года. То, чего не достигли модели Plus и mini.