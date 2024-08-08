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Vlad_37
Смартфоны Samsung получат обновление Android 15 с задержкой
Появилась информация о том, что Samsung может отложить обновление своих телефонов до новой версии Android с One UI 7

Со временем производители Android значительно улучшили свою политику обновлений, предлагая более длительную поддержку и быструю скорость получения новых обновлений программного обеспечения. В России довольно много брендов уже предлагают более 2 лет поддержки для некоторых своих смартфонов, особенно в сегменте дорогостоящих аппаратов.

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Samsung - одна из компаний с лучшей политикой обновлений, предлагающая до 7 лет обновлений Android в сегменте высокого класса. Кроме того, она обычно одной из первых обновляет свои устройства.

Однако, согласно последним утечкам, обновление до Android 15 может немного задержаться. Это также приведет к задержке запуска One UI 7, которая будет сопровождать эту версию операционной системы, но которая еще не доступна, даже в бета-версии.

Компания Google близка к запуску нового Google Pixel 9, и, как и каждый год, этот запуск обычно сопровождается новой версией Android. В данном случае речь идет об обновлении до Android 15, которое обещает принести несколько довольно интересных новых функций, таких как приватное пространство, позволяющее хранить приложения отдельно от остальных и блокировать их по отпечатку пальца.

Телефоны Samsung уже должны были начать бета-тестирование этой новой версии Android. Однако, похоже, этот процесс затягивается. По сообщениям 9to5Google, это может быть связано с задержкой компании в обновлении своих телефонов до One UI 6.1.1. Эта новая версия уже должна была появиться на многих устройствах компании, а поскольку этого не произошло, это вызвало некоторую задержку в обновлении, которое, безусловно, является самым важным в этом году для телефонов Samsung.

С другой стороны, поговаривают, что и сама Google может немного задержать выпуск Android. По некоторым слухам, новый Google Pixel 9 выйдет под управлением Android 14 и будет обновлен через некоторое время после запуска. Пока что нам остается ждать и наблюдать за развитием ситуации.

#samsung #android 15 #one ui 7
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