В HyperOS версии 2.0 появится функция поиска камер поблизости - идеальный вариант, чтобы избежать слежки

Сейчас многие сдают квартиры или дома, чтобы отдыхающие могли с комфортом провести отпуск. Однако этот вид услуг сопряжен с определенными требованиями и рисками, и один из самых печально известных - наличие скрытых камер в квартире или временной аренде, которую мы сняли.

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В социальных сетях часто можно встретить сообщения о временно сдаваемых квартирах с камерами, установленными в самых непредсказуемых местах. Поэтому одна из рекомендаций - искать камеры в первую очередь, используя различные методы: либо выискивая подозрительные огни, либо используя фонарик для отражения объектива.

Однако у Xiaomi теперь есть более умное решение: использовать телефон для поиска камер. Новинка была обнаружена в последнем обновлении HyperOS, операционной системы Xiaomi, которая в этом году достигнет версии 2.0. Она будет называться "Сканер камеры" и иметь два режима: поиск по радиоволнам и поиск по объективу.

Первый метод использует тот факт, что многие камеры используют беспроводное соединение WLAN (Wireless Local-Area Network) для передачи записываемого видео на внешний носитель, например компьютер или мобильный телефон.

Беспроводное соединение необходимо, потому что эти камеры настолько малы, что часто не имеют встроенной памяти. Сканер HyperOS 2.0 сможет находить близлежащие устройства WLAN с помощью радиоволн, указывая, есть ли поблизости камера.

Функция также способна находить камеры с помощью второго, более традиционного метода: по отражению объектива. В этом случае для активации функции потребуется перемещать телефон, направляя камеру на потенциально подозрительные места. Пока неясно, как именно будет работать эта система, но, скорее всего, она будет похожа на другие приложения для поиска камер, возможно, с использованием инфракрасного света или даже вспышки камеры для обнаружения отражений.

Ожидается, что эта и другие функции появятся в HyperOS 2.0, новой версии системы, которая будет поставляться на телефоны Xiaomi, POCO и Redmi с октября, хотя не все модели будут поддерживать эту функцию. Помимо этой новой функции, в HyperOS 2.0 ожидается появление таких функций, как "расширение оперативной памяти" на 6 ГБ за счет внутреннего хранилища, хотя во многих моделях уже есть нечто подобное, но оно ограничено 4 ГБ. Также ожидаются улучшения в настройке интерфейса.