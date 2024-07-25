Rhodosporbolus fluvialis никогда ранее не обнаруживался у людей, что беспокоит микологов

До сих пор Rhodosporbolus fluvialis никогда не был обнаружен у людей. Грибок был обнаружен в клинических образцах двух умерших пациентов, что свидетельствует о его способности выживать в организме человека, что редко встречается у грибков из-за высоких температур человеческого тела. Он также демонстрирует высокую лекарственную устойчивость.

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Как сообщает журнал Medium, китайские ученые обнаружили Rhodosporbolus fluvialis в образцах двух пациентов, умерших в 2013 и 2016 годах. В национальном исследовании штаммов грибков, выделенных от пациентов 96 больниц Китая с 2009 по 2019 год, этот микроорганизм не был обнаружен ни разу. Однако недавно в образцах двух пациентов, умерших в 2013 и 2016 годах и получавших противогрибковое лечение, было обнаружено, что грибок устойчив к нему.

Тем не менее, прежде чем открыть дверь для сенсаций, мы должны уточнить, что грибок не был непосредственной причиной их смерти. Речь идет о 61-летнем пациенте, поступившем с болями в почках и умершем от полиорганной недостаточности, и 85-летнем пациенте, умершем от дыхательной недостаточности. Оба получали противогрибковую терапию в качестве дополнения к лечению, но грибок не был причиной их смерти, по крайней мере, не был непосредственной причиной.

Это не означает, что он не вызывает беспокойства. Дэвид Деннинг, один из ведущих европейских экспертов по грибкам, опубликовал в журнале Nature исследование, свидетельствующее о том, что этот грибок обладает высокой способностью к мутации, усиливающейся под воздействием высокой температуры человеческого тела, и что при 37ºC он мутирует в 21 раз быстрее, чем при 25ºC. Сценарий становится еще более запутанным из-за глобального потепления, которое, возможно, ускоряет его эволюцию, придавая ему устойчивость к типично человеческой температуре.

Эволюция в связи с повышением температуры может происходить как в Rhodosporidiobolus fluvialis, так и в других грибках. Некоторые из этих организмов, не способные жить в человеческих телах из-за температуры, могут обрести такую способность из-за глобального потепления, что чревато опасностью, хотя, конечно, это уже не первый подобный случай.