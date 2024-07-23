Компания Xiaomi стремится к удобству и универсальности своего нового доступного планшета, который будет иметь очень удобный размер благодаря 8,7-дюймовому экрану

Нельзя сказать, что планшеты на Android испытывают второе рождение, но многие производители стремятся пополнить свои каталоги устройствами этого типа. На самом деле, не то чтобы они продавались больше или лучше, чем несколько лет назад - последние несколько кварталов «планшетный рынок» был не слишком утешительным, хотя мы должны признать, что разнообразие и новизна планшетов на Android растут, возможно, чтобы немного стимулировать продажи и создать потребности для пользователей, желающих сменить свои текущие устройства.

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Именно с этой целью Xiaomi представляет Redmi Pad SE 8.7, доступный планшет, который появится в продаже совсем скоро и который удовлетворит всех тех, кто хочет иметь комфортное устройство, очень удобного размера для потребления контента и чья цена достаточно демократична.

Вот все подробности, которые были опубликованы индийским источником информации Sudhanshu Ambhore:

Redmi Pad SE 8.7 изображения и спецификации

Экран - 8.7 дюймов, ЖК-дисплей, HD, 1340x800

Процессор - Helio G99

Камера - 8MP основной

Камера - 5MP Selfie

ОЗУ и память - 4ГБ+64ГБ/128ГБ

Батарея - 6650 мАч

Разъем 3,5 мм, слот microSD (до 2 ТБ), Bluetooth 5.3, USB-C

Dolby Atmos

Android 14

Как вы могли убедиться, Redmi Pad SE 8.7 демонстрирует базовое, но достаточное аппаратное обеспечение, которое позволит большинству пользователей Android иметь доступный продукт, отвечающий потребностям их семьи, когда речь идет о чтении цифровых книг, потреблении контента, играх или использовании в качестве цифрового управления домом.

На самом деле, самое интересное в этом новом доступном планшете от Xiaomi - минималистичный и функциональный дизайн, а также очень удобный размер благодаря 8,7-дюймовому экрану, который не является ни слишком маленьким, ни гигантским в условиях, когда планшеты стали даже больше 12 дюймов.

Итак, Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 будет оснащен 8,7-дюймовой IPS LCD панелью с разрешением HD+ (1340 x 800 пикселей), чипсетом MediaTek Helio G99, который сопровождается 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища, которое также можно расширить с помощью карт microSD.

Мультимедийная часть базируется на 8-мегапиксельной основной и 5-Мп фронтальной камерах для селфи и видеозвонков, включая лицензию на звук Dolby Atmos, что оценят те, кто захочет купить его для просмотра любимых сериалов в дороге или в любом уголке дома.

Нет недостатка и в обычных возможностях подключения: Wi-Fi и Bluetooth 5.3 LE, а также стандартный аудиоразъем и порт USB Type-C, через который можно заряжать аккумулятор емкостью 6650 мАч с поддержкой мощности до 10 Вт.

Последняя информация о возможной дате запуска в Индии - 29 июля.