Новые модели Samsung оснащены самым мощным оборудованием и способны справиться со спутниковой связью

Компания Samsung собирается совершить большой скачок в развитии технологий мобильных телефонов, интегрировав спутниковую связь в свои высококлассные устройства Galaxy. Это новшество позволит пользователям общаться даже в тех местах, где сотовые сети отсутствуют или не стабильны, открывая новые возможности для связи.

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Хотя корейская компания официально не подтвердила, какие именно устройства будут поддерживать эту функцию, ожидается, что первыми ее получат флагманские модели, такие как Galaxy S24, оснащенные самыми мощными процессорами и способные справиться с потребностями спутниковой связи. Это вполне логично, и поэтому очевидно, что именно по этому пути идет Samsung.

Технология основана на использовании низкоорбитальных спутников для передачи сообщений. На начальном этапе ее применения функциональность, скорее всего, будет ограничена отправкой коротких экстренных сообщений - подобно тому, что предлагает Apple в некоторых моделях своих iPhone. Однако есть серьезные основания полагать, что Samsung вскоре пойдет дальше и сможет передавать голосовые сообщения и даже осуществлять двустороннюю связь. Последнее было бы важным шагом, поскольку речь идет о сложных коммуникациях, позволяющих даже проводить видеоконференции.

Одной из главных проблем является время автономной работы телефонов, использующих спутниковую связь, поскольку этот тип связи потребляет больше энергии, чем традиционная сотовая связь. Поэтому Samsung придется оптимизировать программное и аппаратное обеспечение, чтобы минимизировать влияние на время автономной работы устройств. Если этого удастся добиться, реализация может быть очень хорошо принята обладателями высококлассных Galaxy.

Еще одна проблема, связанная с появлением новой опции, - это вспомогательная инфраструктура. Необходима сеть действующих спутников LEO и наземная инфраструктура для обеспечения связи. Samsung может сотрудничать с такими поставщиками услуг или, наоборот, создать собственную инфраструктуру для обеспечения надежного сервиса. Скорее всего, первая из этих возможностей будет реализована, поскольку это очень большие инвестиции, которые можно сэкономить, если все правильно организовать.

Интеграция спутниковой связи в смартфоны Samsung, в частности в линейку Galaxy, - это большой прорыв, который способен изменить способы общения пользователей в удаленных местах. Несмотря на трудности, которые предстоит преодолеть, корейская компания имеет все шансы возглавить эту инновацию и обеспечить связь там, где раньше это было невозможно.