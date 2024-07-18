В последнем квартале продажи выросли на 12 %, что свидетельствует о здоровом состоянии рынка смартфонов после нескольких сложных лет

Времена спада в мировых продажах мобильных телефонов постепенно остаются позади. Новые данные подтверждают тенденцию к росту рынка смартфонов, поскольку уже третий квартал подряд продажи находятся в положительной динамике. Что касается самых популярных брендов, то здесь сюрпризов нет: Samsung, Apple и Xiaomi, в таком порядке, остаются тремя компаниями, продающими больше всего устройств.

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Тенденция развития отрасли в 2024 году резко меняется в лучшую сторону после долгого пути падения продаж, когда даже растущее число премиальных мобильных устройств не смогло переломить ситуацию. Однако, согласно данным исследования Canalys, после почти двухлетнего спада рынок стал намного активнее, и уже третий квартал подряд продажи мобильных телефонов улучшаются.

Как видно на графике, продажи на мобильном рынке падают с 2022 года. В каждом квартале по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года наблюдалось, казалось, бесконечное падение на протяжении всего 2022 и большей части 2023 года. Но после долгого путешествия по пустыне в последние три квартала наметился рост на 8 %, 10 % и 12 % - после двух последних лет падения.

Один из главных моментов данных за прошлый квартал заключается в том, что Samsung все прочнее закрепляется на вершине рынка. Как правило, каждый год она теряет последний квартал, совпадающий с выходом ежегодного iPhone, но быстро возвращает себе лидерство в следующем квартале, с каждым новым Samsung Galaxy S, и сохраняет его в течение последующих кварталов. Выделяется и позиция Xiaomi, продажи которой все больше приближаются к двум крупным лидерам.

Таким образом, текущие показатели продаж, согласно исследованию Canalys, оставляют распределение брендов в последнем квартале следующим образом: