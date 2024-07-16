Июльское обновление безопасности уже доступно для Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra в странах Европейского союза с версиями прошивки G991BXXSCGXF5, G996BXXSCGXF5 и G998BXXSCGXF5, соответственно

Samsung продолжает распространять последнее обновление безопасности Android, соответствующее июлю 2024 года, на лучшие смартфоны в своем каталоге, как самые новые, так и те, которые находятся на рынке уже более двух лет. Доказательством тому служит тот факт, что после запуска июльского обновления Android на Galaxy S24, теперь настал черед флагманов 2021 года.

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Таким образом, как подтверждает специализированное СМИ SamMobile, корейский гигант начал выпускать июльское обновление 2024 Android для Samsung Galaxy S21 на европейском континенте.

Компания Samsung начала распространение июльского обновления Android на Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra в странах Европейского союза с версиями прошивки G991BXXSCGXF5, G996BXXSCGXF5 и G998BXXSCGXF5 соответственно, и в ближайшие недели ожидается его распространение на мобильные телефоны в других регионах мира.

Новая сборка включает в себя обновление безопасности July 2024, которое устраняет почти 6 десятков проблем безопасности и конфиденциальности, исправляет ряд общих ошибок, влияющих на интерфейс, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, а также повышает производительность и стабильность работы всех трех устройств.

Если у вас есть мобильный телефон Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ или Galaxy S21 Ultra и вы хотите проверить, получили ли вы уже это новое обновление безопасности, все, что вам нужно сделать, это зайти в меню «Настройки» на вашем устройстве и перейти в раздел «Обновление ПО».

Затем просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить», и ваш мобильный телефон Galaxy будет обновлен последним патчем безопасности для Android.