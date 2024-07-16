Компания Samsung начала выпускать обновление безопасности July 2024 для некоторых своих самых популярных телефонов

Пару недель назад Google выпустила обновление Android July 2024, и, как обычно, компания Samsung одна из первых воспользовалась этим преимуществом, начав устанавливать новейший июльский патч безопасности Android на некоторые из лучших телефонов в своем каталоге.

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На данный момент только шесть смартфонов Samsung получили обновление безопасности July 2024, но в течение ближайших нескольких недель это новое обновление безопасности охватит еще больше мобильных устройств южнокорейского гиганта.

Как и обычно мы будем публиковать информацию о новых смартфонах корейской компании, которые присоединятся к этому и другим обновлениям.

На сегодняшний день в общей сложности 6 телефонов Samsung уже получили июльское обновление Android 2024. В этом списке представлены устройства из семейств Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy A и Galaxy Note, как совсем недавние, такие как Galaxy S24, так и те, которые уже давно представлены на рынке, например, Samsung Galaxy Note20 5G или Samsung Galaxy Z Fold3.

Полный список смартфонов Samsung, которые уже получили июльское обновление безопасности, выглядит следующим образом:

Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy Z Fold3 Samsung Galaxy Note20 5G Samsung Galaxy A55 5G

Неудивительно, что новое обновление включает в себя патч безопасности July 2024, который устраняет в общей сложности 58 уязвимостей, связанных с конфиденциальностью и безопасностью. В частности, 25 из них были обнаружены на Android, а остальные 33 затрагивают только смартфоны Galaxy.

Кроме того, новый патч безопасности также исправляет ряд ошибок общего интерфейса, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, и повышает стабильность и производительность этих 6 телефонов.

Если у вас есть один из этих телефонов Samsung Galaxy и вы хотите проверить, получили ли вы новое обновление безопасности, все, что вам нужно сделать, - это перейти в панель "Настройки" вашего смартфона и открыть раздел "Обновление ПО".

Как только обновление станет доступно, все, что вам нужно сделать, чтобы обновить свой телефон Samsung последним патчем безопасности Android, - это нажать на кнопку "Загрузить и установить" и позволить One UI сделать все остальное.