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Vlad_37
Xiaomi упростит удаление рекламы из системных приложений
Xiaomi сделает удаление рекламы со своих телефонов максимально простым

Реклама в системных приложениях Xiaomi - это одна из самых больших претензий пользователей к устройствам компании. В то время как существуют методы удаления рекламы на телефонах Android, Xiaomi интегрирует рекламу в свои системные приложения, что делает задачу по устранению рекламы слишком утомительной и сложной.

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Похоже, что компания Xiaomi работает над тем, чтобы пользователям было проще отказаться от рекламы в своих системных приложениях. Хотя это еще не официальная информация, утечка, ставшая известной благодаря SmartPrix, предполагает, что Xiaomi планирует внести это изменение.

Благодаря утечке информации нам удалось выяснить, что Xiaomi предложит универсальный переключатель для устранения или, скорее, деактивации рекламы. Эта кнопка будет находиться в системных настройках Xiaomi, а ее функциональность будет заключаться в предотвращении появления рекламы в приложениях.

На самом деле мы можем с уверенностью сказать, что ее функция не заключается в том, чтобы предотвратить появление рекламы на мобильном телефоне. Другими словами, это не блокировщик рекламы. Похоже, что Xiaomi хочет, чтобы пользователи перестали жаловаться на рекламу, встроенную в системные приложения, которая действительно раздражает.

Кнопка была замечена работающей на Xiaomi 13 Pro с разрабатываемой версией HyperOS, хотя точная нумерация этой версии не была указана. Учитывая это, можно предположить, что нам придется подождать, чтобы увидеть, как этот переключатель станет реальностью.

Xiaomi может сделать шаг вперед с этим переключателем, но также возможно, что разработка застопорится, и мы не увидим эту функцию в действии. В любом случае, нам придется подождать и посмотреть, как продвигается разработка этой функции, которая положит конец одной из главных жалоб пользователей.

Кроме того, интересен тот факт, что Xiaomi перешла на HyperOS уже после того, как сделала это. Возможно, азиатская компания хочет изменить неудачную практику MIUI и таким образом положить конец этому наследию, которое, хотя и было положительным, но не было идеальным.

#xiaomi #смартфон
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Полные характеристики смартфонов Xiaomi 15 и 15 Pro просочились через китайский блог
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