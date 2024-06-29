Первые слухи о Windows 12 появились некоторое время назад, после того как компания Microsoft изменила график разработки системы, вернувшись к трехлетнему циклу выпуска основных версий Windows. Эта модель использовалась и в других версиях, таких как Windows 7, и была подкреплена хорошо известными "пакетами обновлений", которые Microsoft теперь называет "Моментами". Согласно этому календарю, новая версия должна была выйти в этом году, но есть некоторые проблемы, которые, по мнению многих, заставили Microsoft отложить её выпуск.

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С одной стороны, включение функций искусственного интеллекта и создание платформы Copilot+ PC, которая полностью изменит привычную нам Windows, — это колоссальная работа, которая не обходится без проблем и требует полной отдачи от разработчиков. Кроме того, что не менее важно, Microsoft должна поддерживать новое оборудование ARM в новой попытке сделать Windows жизнеспособной под этой архитектурой. Помимо этого, окончание срока службы Windows 10, запланированное на октябрь 2025 года, является своего рода угрозой, учитывая её огромную долю на рынке из-за непривлекательности Windows 11.

Выход Windows 12 осенью 2025 года мог бы решить эти проблемы. Она стала бы переломным моментом в индустрии, дала бы Microsoft время на надлежащую доработку всех функций ИИ и убедила бы десятки миллионов пользователей, у которых все еще есть ПК с Windows 10. И всё это при условии внесения необходимых изменений и модернизации аппаратного обеспечения, поскольку все указывает на то, что пользователям понадобятся ПК более высокого класса.

Особенности Windows 12

Windows ждет революция в операционных системах, чтобы оставить позади значительную часть своих старых компонентов, в том числе и те, что были созданы на основе Windows 95. Проблема, связанная с этим шагом, хорошо известна: одновременная поддержка огромной экосистемы Windows в аппаратном и программном обеспечении. Не представляется возможным (на данный момент) создать ОС Windows Core, о которой многие СМИ говорят уже много лет, а также реализовать приложения Win32 с помощью технологий виртуализации через "контейнеры", как это, похоже, будет сделано на ARM. Пока пользователи в ожидании революции, есть определенные улучшения, которые сделают Windows более привлекательной. Вот некоторые из них, которые, по мнению многих пользователей, должны быть реализованы.

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1. Никакой рекламы, никакого дополнительного ПО

Microsoft превращает Windows 11 в огромный рекламный щит, размещая рекламу повсюду в операционной системе, от проводника файлов до меню "Пуск" и инструмента "Параметры". Эти рекламные объявления присоединяются к огромному количеству Bloatware, которое поставляется с установкой по умолчанию, и в конечном итоге превращают систему в нечто очень неприятное для многих пользователей. Если Microsoft задается вопросом о причинах низкой доли Windows 11 на рынке и о том, почему большинство из пользователей все еще работают на Windows 10, то, возможно, этому есть объяснение.

2. Практичный и локальный ИИ, без телеметрии

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Приход технологий искусственного интеллекта к конечному потребителю благодаря таким разработкам, как ChatGPT, уже не остановить. В 2024 году его внедрение станет повсеместным, и пользователи увидят ИИ в самых неожиданных услугах или продуктах. Если в мобильных устройствах многие уже видели нейронные процессоры, работающие с камерами, то в компьютерах он должен сосредоточиться на продуктивных задачах, в частности на поиске или безопасности, хотя в будущем, он сможет охватить практически любой тип задач, которые пользователи выполняют на своем персональном компьютере. Главное, чтобы пользователь воспринимал, что эти задачи ИИ вносят свой вклад и действительно полезны, ведь взамен ему придется использовать более продвинутое и дорогое оборудование. И, конечно, кошмар конфиденциальности Recall не должен повториться: Windows не может быть тренировочной площадкой для языков ИИ.

3. Параметры VS. Панель управления

Панель управления существует столько же, сколько и Windows: она появилась в 1985 году, когда дебютировал графический интерфейс пользователя. Она является одним из основных внутренних инструментов и включает в себя основные функции обслуживания и управления системой. Microsoft начала реализацию плана по ее удалению с выходом Windows 10 в 2015 году. С тех пор компания удаляет некоторые из её функций и переносит другие в пользу более современного приложения "Параметры", адаптированного к интерфейсу Modern UI и соответствующему дизайну, использованному для всей системы. Проблема в том, что Microsoft осуществляет переход по каплям, неоправданно дублируя функции и связывая инструменты между собой. Переход должен быть завершен как можно скорее.

4. Меню "Пуск" и Панель задач

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Удивительно, что этим важным компонентам пользовательского интерфейса не было уделено должного внимания, учитывая, что то, что предлагалось в предыдущих версиях, таких как Windows 7, было просто превосходным и удовлетворяло любой тип пользователей. Спустя десятилетие специализированные СМИ все еще говорят об этом, а пользователи все еще используют сторонние инструменты, в которых нет необходимости. Неужели так сложно взять дизайн меню "Пуск" Windows 7 и модернизировать его? Что касается панели задач, то, хотя на первый взгляд панель задач Windows 11 выглядит более привлекательно, для многих пользователей она потеряла удобство использования и настраиваемость, присущие предыдущим системам. Microsoft улучшила некоторые её функции, но это ещё один важный элемент, который необходимо доработать.

5. Повышенная персонализация

Операционные системы Microsoft не славятся своей настраиваемостью, и настроить их по вкусу каждого пользователя довольно сложно. Действительно, есть изменения, которые требуют большого знания всей системы и заставляют использовать сторонние инструменты, чтобы изменить панель задач, вышеупомянутое меню "Пуск", иконки или другие визуальные аспекты, такие как цвета, размеры границ окон, строки заголовков или меню. Улучшение персонализации - еще одна нерешенная задача для Windows будущего.

6. Возвращение WSA

Подсистема Windows для Android была одной из главных новых функций, заявленных в Windows 11. Как и другие обещанные компоненты, она не была доступна на старте, и Microsoft пришлось ускорить ее разработку. Последнее крупное обновление было связано с переходом на Android 13, а затем последовало специальное обновление для улучшения производительности на процессорах Intel и AMD. Как раз в тот момент, когда эта функция начала работать, Microsoft объявила о ее отмене якобы из-за "отсутствия доходов". Многие использовали ее в качестве дополнения к мобильным и настольным компьютерам, поэтому ее возвращение в Windows 12 будет оценено по достоинству. С другой стороны, со стороны Apple мы можем наблюдать растущую интеграцию между iPhone и Mac. Думаю, за этим будущее.

7. Виртуальные рабочие столы

Виртуальные рабочие столы - отличный способ организовать открытые приложения и повысить производительность. Microsoft представила их в Windows 10 и улучшила общие возможности в Windows 11. Но они не дотягивают до уровня тех, что доступны, например, в Linux. Было бы здорово иметь возможность просматривать и управлять всеми виртуальными рабочими столами прямо с панели задач. А также иметь возможность запускать приложения на разных рабочих столах из представления задач.

8. Наиболее полезные виджеты

За последние годы компания Microsoft предприняла несколько попыток внедрить виджеты в Windows, и ни одна из них не увенчалась успехом. Даже самые удачные виджеты для Windows Vista и 7 пришлось отозвать из-за уязвимостей в системе безопасности. В Windows 11 попытка повторилась, но реализация имеет серьезные проблемы. Виджеты нельзя прикрепить к рабочему столу, где можно получить информацию о них с первого взгляда; для этого нужно нажать на значок на панели задач. После этого только треть доступного пространства отводится под собственно виджеты, остальное - это куча контента, который, по мнению Microsoft, может быть интересным, но не является таковым. Весь раздел виджетов по-прежнему находится в разделе виджетов и по-прежнему слишком загроможден и захламлен, чтобы быть привлекательным.

9. Контекстное меню

Контекстное меню Windows, открывающееся при нажатии правой кнопки мыши, — неотъемлемая часть работы с компьютером, однако в нем нет встроенных инструментов для настройки его внешнего вида и работы. Не мешало бы включить его в число функций Windows 12, настроить отображение пунктов меню, например возможность переключения между старым меню и новыми значками, размер этих пунктов, а также иметь возможность очищать дополнительные пункты меню, добавленные установленными приложениями, без необходимости возиться с реестром или использовать сторонние инструменты.

10. Параметры резервного копирования

Новое приложение Windows Backup переработало внутренние возможности резервного копирования, существовавшие со времен Windows 7, но до уровня надежного инструмента еще далеко. Особенно из-за того, что оно ограничено свободным местом на OneDrive, службе хранения данных Microsoft. Не хватает улучшений при переносе файлов и настроек на новый ПК; опции локального резервного копирования и большего контроля над тем, какие файлы и папки включать.

11. Интерактивная установка



Фаза установки с нуля "чистой" Windows обычно не слишком привлекательна. Если в целом это не та фаза, на которой пользователь может взаимодействовать, то некоторые разработчики концепций предусмотрели возможность запуска таких задач, как просмотр веб-страниц или легкие игры, пока операционная система устанавливается и настраивается в фоновом режиме. Эта возможность не входит в список основных функций Windows 12, но она стала бы дополнительной деталью, повышающей ее привлекательность.

12. Обновления без ошибок

Обновление Windows превратилось в рискованное занятие, и многие из пользователей откладывают автоматические обновления, чтобы избежать неожиданностей. Microsoft исправляет предыдущие ошибки, но вызывает новые, и так до бесконечности. Компания выпускает только один крупный релиз в год, чтобы уменьшить количество ошибок, и имеет самую большую программу тестирования в истории Windows с каналом Insider. Но без этого не обойтись. В эту сферу необходимо вкладывать больше инвестиций в разработку и тестирование.

Как вы смотрите на это, согласны ли вы с предложенными изменениями, какие новые функции вы хотели бы видеть в Windows 12, или вы просто думаете о поиске альтернативы Windows, потому что не можете найти то, что ищете, и не видите, что операционные системы Microsoft становятся лучше?