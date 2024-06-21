Июньское обновление безопасности 2024 уже начало поступать на Galaxy A53 во многих европейских странах

Многие специализированные СМИ рассматривали Samsung Galaxy A53 и сочли его сильным претендентом на трон среднего класса. В основе телефона лежала работающая формула, поэтому не было необходимости ее менять. Одного этого было достаточно, чтобы сделать его одним из лучших телефонов среднего класса, которые можно было купить в прошлом году.

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Теперь, как сообщает SAMMobile, корейский производитель выпускает обновление безопасности June 2024 для этих устройств в некоторых азиатских странах и на большинстве европейских территорий.

Новое программное обеспечение, по данным СМИ, поставляется в Европу с кодом прошивки A536BXXSAEXF1. В число стран, уже получивших его, входят Австрия, Хорватия, Франция, Ирландия, Италия, Польша, Португалия, Сербия, Словения, Швейцария, Чехия и Великобритания.

Что касается Азии, то в этих регионах код прошивки - A536EXXSAEXF1. На данный момент она поставляется в Казахстан, Сингапур и на Кавказ. По имеющейся информации, июньское обновление безопасности устраняет 59 дыр в безопасности, обнаруженных в предыдущих версиях.

Если у вас Galaxy A53, вы можете вручную проверить, получили ли вы патч, перейдя в "Настройки" > "Обновление ПО" > "Загрузить и установить". Если вы загружаете программное обеспечение вручную (что мы рекомендуем только в том случае, если вы знаете, как это сделать, и обладаете более продвинутыми навыками работы с Android), вам понадобится компьютер с Windows и программа Odin.

В противном случае стоит помнить, что данное обновление не несет в себе никаких улучшений производительности, поскольку это исключительно патч, ориентированный на безопасность операционной системы и вашего устройства.