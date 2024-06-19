Новая, размером с MacBook Pro, дешевая и портативная антенна обеспечивает улучшенное интернет-соединение, о котором Starlink объявила некоторое время назад

В последнее время Starlink делает значительные шаги вперед. Во-первых, улучшилось интернет-соединение: уменьшилась задержка, и теперь она составляет менее 20 мс. Во-вторых, им уже удалось совершить видеозвонок через спутник по мобильной связи, что является шагом вперед в плане надежности и стабильности их сети.

реклама

Некоторое время назад была анонсирована антенна меньшего размера под названием Starlink Mini, которая должна появиться через несколько месяцев и по размеру будет примерно как стандартный MacBook. Речь идет о меньшей антенне, чем текущая модель Starlink, несколько изображений которой уже просочились в сеть.

Утечка произошла благодаря украинскому инженеру Олегу Куткову, который сумел сделать реверс-инжиниринг изображений последней версии приложения Starlink. Изображения показывают, как она выглядит, и подтверждают, что это действительно будет более компактная и портативная модель. У ее также есть подставка, чтобы стоять на ровной поверхности.

Илон Маск высказался по поводу изображений, опубликовав на сайте X пост, в котором он говорит, что уже использует устройство:

Я только что установил устройство и прямо сейчас пишу этот пост. Это заняло менее 5 минут. Легко переносится в рюкзаке. Этот продукт изменит мир.

По словам миллиардера, все готово к использованию менее чем за 5 минут. Более того, Маск утверждает, что они приближаются к целевому показателю задержки в 20 мс:

Примерно в два раза дешевле стандартной тарелки, которую нужно купить и оформить месячную подписку, но при этом вы сможете смотреть несколько потоков 4k-видео одновременно!

Примечательно, что скорость загрузки составляет 11,5 Мбит/с, а задержка остается на уровне 23 миллисекунд - очень близко к целевому показателю, который компания недавно установила для себя.

Цена этой небольшой антенны будет "в два раза ниже, чем у традиционной антенны", что позволяет предположить, что она будет стоить от $250 до $300. Однако это не все хорошие новости: судя по всему, Starlink Mini будет предлагать более низкую скорость загрузки, но будет достаточно мощным, чтобы справиться с ежедневными требованиями пользователей.