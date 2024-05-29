Скоро пользователи смогут генерировать изображения и отправлять их в чатах WhatsApp благодаря интеграции искусственного интеллекта.

Разработчики намереваются сделать искусственный интеллект частью WhatsApp. Всего несколько недель назад мы узнали, что приложение для обмена мгновенными сообщениями работает над функцией генерации фотографий профиля с помощью искусственного интеллекта, но это не первый раз, когда разработчики делают шаги в этой области, поэтому чат-бот мессенджера уже доступен некоторым пользователям. Теперь стало известно, что генерация изображений с помощью искусственного интеллекта скоро доберется и до WhatsApp.

реклама

Эта функция была обнаружена благодаря работе WABetaInfo, которая проанализировала последнюю бета-версию WhatsApp для Android и нашла достаточно информации, чтобы предположить, что компания работает над функцией, которая позволит пользователям генерировать изображения AI прямо из WhatsApp.

В версии WhatsApp 2.24.11.17 эта функция находится в разработке. Согласно тому, что было замечено в разрабатываемом приложении, функция будет интегрирована в раздел для отправки фотографий, видео, файлов и так далее. В нижней части списка появится новый значок.

Этот значок будет идентичен значку чатбота и будет содержать надпись «Imagine», что указывает на то, что это функция, предназначенная для генерации изображений с помощью искусственного интеллекта. Пока неизвестно, как она работает, ведь, хотя значок и появился, использовать его для создания изображения пока не удалось.

Возможно, компания оставляет эту функцию для всех тех пользователей, которые получили доступ к ее чатботу в WhatsApp. Всем остальным придется ждать официального запуска.

Интересно, что ИИ станет важной частью работы любого приложения, но нам еще предстоит увидеть, как эта новая функция будет работать в реальном мире, чтобы понять, полезна ли она или, наоборот, останется без внимания и не будет использоваться.

Дата запуска этой функции в WhatsApp не определена, поэтому нам остается только следить за движением компании в отношении своих приложений.