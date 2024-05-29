Разработчики намереваются сделать искусственный интеллект частью WhatsApp. Всего несколько недель назад мы узнали, что приложение для обмена мгновенными сообщениями работает над функцией генерации фотографий профиля с помощью искусственного интеллекта, но это не первый раз, когда разработчики делают шаги в этой области, поэтому чат-бот мессенджера уже доступен некоторым пользователям. Теперь стало известно, что генерация изображений с помощью искусственного интеллекта скоро доберется и до WhatsApp.
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Эта функция была обнаружена благодаря работе WABetaInfo, которая проанализировала последнюю бета-версию WhatsApp для Android и нашла достаточно информации, чтобы предположить, что компания работает над функцией, которая позволит пользователям генерировать изображения AI прямо из WhatsApp.
В версии WhatsApp 2.24.11.17 эта функция находится в разработке. Согласно тому, что было замечено в разрабатываемом приложении, функция будет интегрирована в раздел для отправки фотографий, видео, файлов и так далее. В нижней части списка появится новый значок.
Этот значок будет идентичен значку чатбота и будет содержать надпись «Imagine», что указывает на то, что это функция, предназначенная для генерации изображений с помощью искусственного интеллекта. Пока неизвестно, как она работает, ведь, хотя значок и появился, использовать его для создания изображения пока не удалось.
Возможно, компания оставляет эту функцию для всех тех пользователей, которые получили доступ к ее чатботу в WhatsApp. Всем остальным придется ждать официального запуска.
Интересно, что ИИ станет важной частью работы любого приложения, но нам еще предстоит увидеть, как эта новая функция будет работать в реальном мире, чтобы понять, полезна ли она или, наоборот, останется без внимания и не будет использоваться.
Дата запуска этой функции в WhatsApp не определена, поэтому нам остается только следить за движением компании в отношении своих приложений.