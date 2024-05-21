Второе поколение AirTag может быть оснащено новым чипом, возможно, чипом U2, который используется в iPhone 15-й серии, Apple Watch 9-й серии и Apple Watch Ultra 2.

Apple выпустила AirTag в апреле 2021 года - небольшой трекер, который с тех пор не получал никаких обновлений. Однако, похоже, что возможная новая версия устройства ближе, чем мы думаем, поскольку она будет запущена в 2025 году, хотя и с небольшим количеством новых функций.

реклама

Согласно последнему выпуску информационного сообщения Power On аналитика Bloomberg Марка Гурмана, Apple якобы готовит к выпуску второе поколение AirTag, своей высокоточной смарт-метки, с новым и улучшенным чипом.

Марк Гурман предполагает, что второе поколение Apple AirTag будет оснащено новым и улучшенным чипом, который улучшит отслеживание местоположения объекта. Это может быть чип U2, который уже присутствует в других устройствах Apple, таких как iPhone 15-й серии, Apple Watch 9-й серии и Apple Watch Ultra второго поколения.

Этот чип позволит увеличить радиус действия до 60 метров, так как сейчас он составляет 10 метров, хотя именно сеть iPhone помогает найти потерянный объект. Он также улучшит точность поиска предметов, как мы уже видели в iPhone 15. Новый AirTag должен был появиться в 2024 году, но был отложен из-за проблем с поставками.

Кроме того, Марк Гурман ожидает, что Apple может представить и другие формы устройства. Например, в форме карты. Такой шаг позволит Apple расширить ассортимент трекеров и охватить больше покупателей, как это делают другие бренды. Однако на данный момент этот вариант никем не подтвержден.

За три с лишним года работы Apple AirTag доказал свою эффективность, возвращая потерянные и украденные вещи, от чемоданов в аэропортах до транспортных средств, таких как автомобили и велосипеды. Новая версия с чипом U2 или усовершенствованным чипом станет отличной новостью для этого небольшого устройства в форме монеты.

О дате запуска пока ничего не известно, но Apple может повторить ход, который она сделала с первым поколением, выпустив AirTag 2 в апреле 2025 года.