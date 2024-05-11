Улучшения появятся как в iOS, так и в Android

Приложение WhatsApp, одно из самых распространенных в мире приложений для обмена сообщениями, официально получит крупное обновление своего интерфейса. Компания стремится сохранить текущий внешний вид приложения, улучшив при этом его пользовательский опыт, поэтому новое обновление включает в себя новые функции графического интерфейса.

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Таким образом, приложение, о котором мы говорим, получает изменения, которые делают его более привлекательным и в то же время полезным. Мы расскажем вам о самых важных из них. Важно знать, что улучшения будут доступны всем (они запускаются одновременно для iOS и Android), а их распространение будет происходить постепенно в разных регионах, где существует WhatsApp.

Когда вы открываете приложение с уже установленным обновлением из официальных магазинов, самым заметным изменением является новая цветовая схема. Зеленый цвет WhatsApp используется более активно, а дополняющие его нейтральные тона добавляют визуальную развязку и позволяют лучше различать разделы. Такое преобразование создает целостный вид и ощущение во всем приложении. С другой стороны, темный режим стал намного глубже, чем раньше, и это отличная опция для работы в условиях недостаточной освещенности (при этом OLED-панели потребляют меньше энергии при работе с приложением).

Помимо цветов, обновление затронуло практически все визуальные элементы. Одним из примеров того, о чем мы говорим, является то, что иконки теперь выполнены в более чистом и современном стиле, который идеально вписывается в текущие тенденции дизайна. WhatsApp также обновил свои иллюстрации, добавив визуальный шарм и четкость в различные части приложения. Даже такие детали, как фон по умолчанию, известный как "каракули", получил небольшое изменение - теперь он имеет более знакомые и узнаваемые формы.

Функциональность также не осталась без внимания в этом обновлении. Пользователи Android обнаружат изменения в расположении навигационной панели. Она была перенесена из верхней части приложения в нижнюю, что сделало основные функции более доступными. Это изменение особенно полезно для обладателей больших телефонов, так как делает навигацию более удобной и эффективной.

Те, кто использует iOS на своих iPhone, также оценят обновленный блок вложений: теперь он расширяется и облегчает процесс прикрепления видео, документов и других файлов. В результате процесс стал более интуитивным и быстрым.

Это масштабное обновление дизайна, доступное как для Android, так и для iOS. Все последние изменения и постоянное развитие приложения свидетельствуют о том, что WhatsApp настойчиво совершенствует свою популярную платформу для обмена сообщениями.