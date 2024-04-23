Генеральный директор NVIDIA сделал еще одно предсказание, связанное с ИИ: гуманоидные роботы скоро станут такими же популярными и доступными, как и все остальное в доме.

Любовь NVIDIA к искусственному интеллекту продолжает пополняться новыми подробностями. Мало того, что они разработали самый мощный в мире чип с искусственным интеллектом, так еще и генеральный директор Дженсен Хуанг осмелился сделать прогноз о появлении всеобщего искусственного интеллекта. Похоже, что производитель видеокарт чувствует ситуацию на рынке, и чувствует ее довольно хорошо.

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Однако это не единственное предсказание Хуанга. Как сообщает Android Headlines, генеральный директор NVIDIA предсказал значительный рост популярности человекоподобных роботов. Это не единственное его высказывание, свидетельствующее о том, что в скором времени то, что мы уже видели в фантастических сериалах и фильмах, может стать реальностью.

По данным СМИ, Хуанг заявил, что в будущем нам стоит ожидать появления гуманоидных роботов в качестве бытовой техники. Генеральный директор NVIDIA также добавил, что растущее использование искусственного интеллекта произведет революцию в промышленности и изменит методы работы, а также окажет большее влияние на широкую общественность.

Хуанг также предсказал цену роботов. По его словам, они должны стоить столько же, сколько дешевый автомобиль (от 10 000 до 20 000 евро). Он даже сказал, что при определенных сценариях будет разумнее инвестировать в человекоподобного робота. Однако он не уточнил, о каких именно сценариях идет речь.

Если посмотреть на прошлые тенденции, то генеральный директор NVIDIA не так уж и далеко ушел от истины. Элон Маск заявил, что первый человекоподобный робот Tesla будет стоить 25 000 долларов, так что цены, которые озвучил Хуанг, не сильно отличаются от тех, что представлены на рынке.

Кроме того, NVIDIA разрабатывает собственного робота-гуманоида под названием Project GR00T. Если NVIDIA и другие производители выйдут на рынок, то со временем цена на эти устройства значительно снизится, что сделает их более доступными для пользователей с любым бюджетом.