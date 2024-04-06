Фотографии в таких приложениях, как Google Photos, будут занимать меньше места без потери качества

JPEG стал универсальным форматом для всех файлов с изображениями, но HEIC набирает обороты и даже может быть использован в Android, чтобы фотографии занимали меньше места. Такова цель Google в Jpegli, новой библиотеке программирования для JPEG, которая обещает 35% степень сжатия.

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Это означает, что каждая фотография или изображение, использующее этот новый метод, будет весить на 35 % меньше. Идея Jpegli направлена на оптимизацию веб-сайтов для сокращения времени загрузки, поскольку изображения должны быть достаточно сжаты, чтобы веб-страница загружалась быстро.

И при этом не допускается потеря качества изображения или его пикселизация. Jpegli обещает наилучшую степень сжатия для высококачественных изображений и, в отличие от других проектов Google, таких как Webp, на 100% совместим с существующими кодировщиками и декодировщиками JPEG.

Стоит помнить, что формат HEIC, используемый для изображений, не был так широко распространен, потому что не все приложения и программы были совместимы с ним, поэтому нет смысла иметь эффективный метод сжатия, если вы не можете использовать его открыто. В случае с Jpegli такой проблемы не возникнет, и он работает даже с самым распространенным 8-битным методом.

Еще одним преимуществом является поддержка 10+ бит для уменьшения артефактов и других проблем, которые часто возникают в изображениях JPEG. Интересно, что Google подробно рассказала о том, как работает Jpegli, но его ценность заключается в том, что он уменьшает шум на фотографиях без потери их качества, чтобы занять меньше места.

По словам представителей Google, этот новый подход основан на новых инструментах, разработанных для более совершенного формата JPEG XL. Благодаря всем этим разработкам и достигается упомянутое улучшение на 35 %, при этом сохраняется совместимость со всеми существующими браузерами и текущими инструментами рендеринга изображений.

Google предлагает подробную информацию на своем сайте и код на Github для тех, кто хочет ознакомиться с ним. По данным Android Police, ожидается, что Jpegli начнет работать в собственных приложениях технологического гиганта, таких как Google Photos: он способен снизить нагрузку на серверы Google (а также на мобильные телефоны пользователей), когда библиотеки изображений будут занимать на 35 % меньше места.