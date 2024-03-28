При беспроводном подключении к Интернету вы можете подключаться на частоте 2,4 ГГц или 5 ГГц. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки, поэтому выбор правильной частоты будет иметь ключевое значение. В этой статье мы сосредоточимся на расстоянии, на котором беспроводная сеть начинает давать сбой на частоте 5 ГГц. Поэтому за пределами этого расстояния не стоит подключать устройства.

Следует отметить, что условия не всегда одинаковы. Мы не можем говорить о точном расстоянии, поскольку оно будет зависеть от таких факторов, как качество передатчика, наличие или отсутствие препятствий, возможные помехи и т. д. По крайней мере, мы можем дать приблизительные значения, как в помещении, так и на улице.

Диапазон 5 ГГц более ограничен

Прежде всего, следует отметить, что частота 5 ГГц более ограничена по сравнению с 2,4 ГГц. Последний диапазон идеально подходит для подключения устройств, находящихся на большом расстоянии. Например, если у вас есть датчики домашней автоматизации, расположенные по всему дому, эта частота идеально подходит, так как она менее чувствительна к препятствиям и расстоянию. С другой стороны, для максимальной скорости лучше использовать 5 ГГц.

Но каково максимальное расстояние, на котором работает частота 5 ГГц? Как правило, в помещении она может работать на расстоянии до 15 метров. На открытом воздухе, где нет препятствий, она может достигать 30 или даже 40 метров. Но, конечно, это не точные измерения и могут зависеть от маршрутизатора и мощности передатчиков.

В помещении, например, эти 15 метров могут значительно уменьшиться, если там много стен, толстых перегородок, мебели, металлических панелей и т.д. Все это может оказать негативное влияние, поэтому сигнал будет ограничен, и у вас возникнут проблемы с достижением хорошей скорости и стабильности на ваших устройствах.

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Поэтому ориентировочно рассчитывайте на 15 метров в помещении. Если вы находитесь на более дальнем расстоянии, то лучше всего подключиться к частоте 2,4 ГГц. Однако если вы видите, что у вас много стен и препятствий, расстояние может быть сокращено до 10 метров. Все зависит от конкретного случая.

Не все устройства совместимы

Еще один фактор, который следует учитывать, заключается в том, что не все устройства совместимы с частотой 5 ГГц. Хотя большинство современных устройств являются двухдиапазонными, то есть могут работать как на 2,4, так и на 5 ГГц, есть и такие, которые работают только на первой частоте.

Например, многие устройства домашней автоматизации работают только на частоте 2,4 ГГц. Примером могут служить лампочки или умные розетки. Этим устройствам не нужна высокая скорость, поэтому просто важно, чтобы они хорошо принимали сигнал и чтобы расстояние до маршрутизатора было оптимальным.

Одним словом, важно учитывать расстояние до устройств, которые вы подключаете к роутеру. В случае использования 5 ГГц вы должны примерно рассчитывать на 15 метров в помещении и около 30 метров на улице. Если вы находитесь дальше, то сеть 5 ГГц будет функционировать с перебоями. Правильное расположение маршрутизатора - это ключ к лучшему распределению беспроводного соединения.