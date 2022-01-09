Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Как потратить 45 000 рублей на Aliexpress на комп с умом - мой вариант

Бюджетная сборка ПК, с возможностью поиграть в большинство современных игр в 2022 году
[ ] для раздела Блоги
7
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-18 000р на MSI RTX 3070
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Думаю, что не стоит много рассказывать о нынешней ситуации на рынке железа для компьютера. Если вы собирались купить бюджетный ПК, но такой, чтоб можно было поиграть в большинство современных игр, то можете попробовать этот вариант сборки. Его можно назвать бюджетно-игровым, но с некоторыми нюансами.

реклама


Чтобы удешевить сборку, придётся заказывать всё самое ценное на всем известной торговой площадке из Китая. Лучше всего искать в приложении AliExpress. Комплект материнской платы HUANANZHI X99 с процессором XEON E5 2640 V3 и двумя плашками оперативной памяти по 8 гигабайт на частоте 2666 МГц - отлично подойдут для нашей сборки. Здесь же покупаем и видеокарту GTX 1060 на 3 гигабайт, которая подойдёт вам для прохождения большинства игр.
анонсы и реклама
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р


На этом закупку с китайского магазина можно закончить и поискать остальные комплектующие в местных магазинах. Продолжаем сборку: жёсткий диск на 2 ТБ, а также для быстрой работы операционной системы берём SSD M.2 накопитель объёмом 128 ГБ. Корпус берём на свой вкус в пределах 3 500 рублей. Блок питания берём с запасом, подойдёт на 650 Вт, но можно и мощнее, главное, чтобы был надёжным и влезал в наш скромный бюджет. Дальше подбираем хороший кулер для охлаждения процессора под сокет Intel 2011 / 2011 V3, можно выбрать кулер от Deepcool. И ещё, про хорошую термопасту не забудьте!

реклама


Подведём итог и подсчитаем стоимость такого варианта сборки.


  • Комплект: материнская плата, процессор и ОЗУ - 11 300 рублей
  • Видеокарта 1060 на 3 ГБ - 17 500 рублей
  • Жёсткий диск на 2 ТБ - 4 000 рублей
  • SSD M.2 на 128 ГБ - 2 000 рублей
  • Корпус - 3 500 рублей
  • Блок питания - 5 000 рублей
  • Кулер - 1 500 рублей
  • Термопаста - 300 рублей

реклама


Итого получается около 45 000 рублей, но настоятельно рекомендую воспользоваться всякими промо-кодами при заказе с АлиЭкспресс, а также по возможности использовать сервисы, предоставляющие кэшбэк от покупок.

Спасибо за внимание, жду вашего отклика в комментариях.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.4 из 5
голосов: 9
Добавить в закладки

Теги

бюджетная видеокарта бюджетная сборка пк сборка пк 2022
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
20
Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
84
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS ROG на CES 2022
3
Обзор игровых корпусов AeroCool 2020/21 годов
9
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800 ХТ и Core i7-10700КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
6
Деньги вперед: главные игры января 2022 года
13
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
31
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
39
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H1
16

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
3 января 2022 31
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
2 января 2022 39
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
27 декабря 2021 24
Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
7 января 2022 84
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
27 декабря 2021 26
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
30 декабря 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
463
Майнер рассказал об отказе добычи Эфира на видеокартах в 2022г, поскольку доходность упала в 5 раз
51
В 2022 году криптовалюты ждёт большая чистка, а Dogecoin и Shiba Inu могут исчезнуть – Bloomberg
29
Популярный антивирус уличили в тайном майнинге криптовалюты на ПК пользователей
43
Ученые в реальном времени наблюдали за гибелью красного сверхгиганта и началом рождения сверхновой
27
Стабильная прошивка One UI 4.0 с Android 12 доступна для 28 смартфонов и планшетов Samsung
8
Криптовалюты метавселенных растут – 3 токена новых игр подорожали на 1100% за прошедшие сутки
8
В измененениях новой сборки Windows 11 обновленный UI для Alt+Tab и больше расположений индексации
3
Российские геймеры раскупили бюджетные видеокарты NVIDIA – остались GeForce GT 1030 и GeForce GT 730
52
Названы лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности в 2021 году
4
Обвал крипторынка принес убытков почти на $1 млрд, а среди инвесторов царит экстремальный страх
104
В России наблюдается серьёзный дефицит PlayStation 5 - некоторые ритейлеры просят за неё 250 000 руб
67
Core i5-12400 за $200 vs Ryzen 5 5600X за $300 – лучший игровой процессор 2022 г по версии Benchmark
174
Соцсеть Clubhouse стала доступна через браузер
2
Появилась информация о Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro 5G и Poco X4 для глобального рынка
+
UFL - конкурент FIFA и eFootball - новые подробности геймплея
6
AnTuTu опубликовал список лучших смартфонов 2021 года по соотношению производительности и цены
6
Виталик Бутерин рассказал о опасности взлома Эфира хакерами с помощью «Атаки 51%»
24
Астрономы обнаружили странную галактику AGC 114905 без темной материи
8
Разработчикам ремейка Dead Space поручили создание новой большой сюжетной игры
1

Популярные статьи

Причины, по которым в 2022 году стоит заменить медиаплеер VLC на более продвинутый
148
Как продавцы из магазинов ПК зарабатывают деньги на обычных пользователях – история из жизни
63
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
20
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5
Как потратить 45 000 рублей на Aliexpress на комп с умом - мой вариант
7
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 3
10
Технология блокчейн раскроет новые возможности для геймеров, зарабатывающих на играх
6

Сейчас обсуждают

BaLaMuTt
12:39
Не сеструхи, а племянницы)
Только 22% геймеров купили видеокарту с трассировкой лучей из-за майнинговой лихорадки 2021 года
Руслан Глинник
12:39
Да ну ?)). По заверениям "Куртки и его сеструхи " в 2021 году именно геймеры создали дефицит карт. Во только как ? Не пойму.
Только 22% геймеров купили видеокарту с трассировкой лучей из-за майнинговой лихорадки 2021 года
BaLaMuTt
12:38
Если судить о реализации этой технологии по технодемке "матрицы", то не стоит забывать что технодэмка эта работает пока только на XBSX и PS5 которые обе имеют аппаратную реализацию технологии трассиро...
Только 22% геймеров купили видеокарту с трассировкой лучей из-за майнинговой лихорадки 2021 года
Арсений Марков
12:38
Старческий долбоебизм? Какая мышка, какой телек переключать? Речь идёт о качественной сверхчёткой картинке, контрастности и HDR10. Ничего не придумано лучше как приставка с мощным процем заточенным по...
Причины, по которым в 2022 году стоит заменить медиаплеер VLC на более продвинутый
[ AtoM ]
12:35
у тебя видимо не было и близко такого монитора. 34" в высоту больше стандартного 24 !
ASUS выпустит 34-дюймовый монитор для профессионалов и контент-мейкеров
Вова Соколов
12:35
В каментах ниже мамкины ГЕЙмеры уже рвут пуканы от радости. Сидите дальше без карт, нищеброды проклятыя, с Новым Годом вас, бомжатки 🤣
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
Юрий Меркулов
12:35
Только 12% онанистов купили мешок картошки из-за усиления ветра на Юпитере. RTX - классная штука, мне очень нравится как применяется в играх. Из того, что проходил, наверное в Киберпанке самая красив...
Только 22% геймеров купили видеокарту с трассировкой лучей из-за майнинговой лихорадки 2021 года
Вова Соколов
12:34
Цены на карты уже падают
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
kilobait3
12:33
Я так сделал с серебром когда было по 31р. На утро проснулся 120+.
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
kilobait3
12:33
Ты видимо далек от сути КВ.
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем