Как потратить 45 000 рублей на Aliexpress на комп с умом - мой вариант
Думаю, что не стоит много рассказывать о нынешней ситуации на рынке железа для компьютера. Если вы собирались купить бюджетный ПК, но такой, чтоб можно было поиграть в большинство современных игр, то можете попробовать этот вариант сборки. Его можно назвать бюджетно-игровым, но с некоторыми нюансами.
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Чтобы удешевить сборку, придётся заказывать всё самое ценное на всем известной торговой площадке из Китая. Лучше всего искать в приложении AliExpress. Комплект материнской платы HUANANZHI X99 с процессором XEON E5 2640 V3 и двумя плашками оперативной памяти по 8 гигабайт на частоте 2666 МГц - отлично подойдут для нашей сборки. Здесь же покупаем и видеокарту GTX 1060 на 3 гигабайт, которая подойдёт вам для прохождения большинства игр.
На этом закупку с китайского магазина можно закончить и поискать остальные комплектующие в местных магазинах. Продолжаем сборку: жёсткий диск на 2 ТБ, а также для быстрой работы операционной системы берём SSD M.2 накопитель объёмом 128 ГБ. Корпус берём на свой вкус в пределах 3 500 рублей. Блок питания берём с запасом, подойдёт на 650 Вт, но можно и мощнее, главное, чтобы был надёжным и влезал в наш скромный бюджет. Дальше подбираем хороший кулер для охлаждения процессора под сокет Intel 2011 / 2011 V3, можно выбрать кулер от Deepcool. И ещё, про хорошую термопасту не забудьте!
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Подведём итог и подсчитаем стоимость такого варианта сборки.
- Комплект: материнская плата, процессор и ОЗУ - 11 300 рублей
- Видеокарта 1060 на 3 ГБ - 17 500 рублей
- Жёсткий диск на 2 ТБ - 4 000 рублей
- SSD M.2 на 128 ГБ - 2 000 рублей
- Корпус - 3 500 рублей
- Блок питания - 5 000 рублей
- Кулер - 1 500 рублей
- Термопаста - 300 рублей
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Итого получается около 45 000 рублей, но настоятельно рекомендую воспользоваться всякими промо-кодами при заказе с АлиЭкспресс, а также по возможности использовать сервисы, предоставляющие кэшбэк от покупок.
Спасибо за внимание, жду вашего отклика в комментариях.
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