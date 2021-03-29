Как известно, операционную систему Windows 10 от Microsoft можно бесплатно установить на свой компьютер, однако такая версия будет считаться не лицензированной и через определённое время вас попросят ввести ключ активации. Но забегая наперёд скажу, что пользоваться такой версией Windows 10 всё же можно, хотя и с некоторыми нюансами.









После "пробного периода" перестанет работать раздел «персонализации» в параметрах. Однако вы всё ещё сможете установить обои. Также вам постоянно будет приходить надоедливое уведомление о том, что нужно активировать Windows.





Так, если с вышеперечисленными нюансами можно смириться, то зачем вообще покупать ключ для активации? И как показывает практика, "бесплатная версия" Windows 10 не тормозит компьютер. Но с юридической точки зрения пользоваться такой ОС нелегально. Так что лучше купить ключ, который можно найти по очень хорошей цене.





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Если сравнивать Windows 10 и Windows 7, то можно увидеть, что Microsoft всё же заботится о своих пользователях, ведь в "семёрке" назойливых уведомлений с просьбой активировать Windows было намного больше и к тому же они мешали работать в программах. Сегодня цены на ключ для активации начинаются от 200 рублей и как по мне лучше всего пользоваться активированной Windows.