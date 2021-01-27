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Как правило, некоторые пользователи iPhone при ремонте своих устройств используют неоригинальные комплектующие в целях сэкономить. На официальном сайте компании Apple объяснили пользователям, чем грозит наличие неоригинальной камеры в iPhone.

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В недавнем обновлении iOS 14.4 появилась функция, определяющая подлинность камер iPhone. Данная функция доступна для пользователей iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max и 12 mini. Если iOS не получается определить подлинность камеры на вышеперечисленных устройствах, появится соответствующее сообщение со ссылкой на статью с данной темой.





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Неоригинальная камера может привести к сбоям в системе и заметно ухудшит качество фото и видео. Apple предупреждает о нескольких возможных проблемах:

камера перестанет нормально фокусироваться, а изображения будут нечёткими

некорректная работа портретного режима

в сторонних приложениях, использующих камеру, возможны сбои

некорректная работа предварительного просмотра в режиме реального времени





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Apple также рекомендует своим пользователям, нуждающимся в ремонте камеры, обратиться в официальный магазин Apple Store.