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"Неконкретность" - это то, что мы слышим на презентациях от Apple за последние несколько лет. Речь сегодня пойдёт о водонепроницаемости смартфонов iPhone, о которой говорят Apple на своей ежегодной презентации. Кому-то нужно вершить справедливость, и за это взялся антимонопольный орган Италии.

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Источник сообщает, что Apple придётся выплатить штраф в размере 10 млн евро из-за своего маркетинга и не желания ремонтировать устройства, которые перестали работать после попадания влаги внутрь устройство. Речь идёт об устройствах прошлых поколений iPhone: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. По заявлениям Apple, эти устройства могут находиться под водой на глубине от одного до 4-х метров на протяжении 30 минут в зависимости от модели.



Однако компания Apple забыла или не хотела уточнять, в каких условиях достижима цифра в 30 минут под водой, ведь наверняка устройства находились в идеальных условиях с чистой водой. За такой недочёт в рекламе вышеперечисленных устройств, Apple должна будет выплатить 10 млн евро в Италии.

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Видимо в список устройств не попали новые смартфоны линейки iPhone 12, так как в рекламном ролике запечатлён кадр с пролитием нескольких напитков на iPhone 12 и с ним ничего не происходит. Хотя и в рекламе iPhone 11 мы наблюдали такое. В общем, здесь логику антимонопольного органа Италии понять сложно.

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Ещё одна претензия к Apple заключается в том, что компания не включает в гарантийные условия ремонт устройства, которое перестало работать из-за попадания влаги внутрь.