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Simple Car Crash - автомобильный симулятор с реалистичной системой повреждений

Игра вышла недавно и уже успела набрать больше 100 000 загрузок в Play Market. Игра весит всего 28 Мб.
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Сегодня у нас на обзоре одна из лучших мобильных игр месяца. Речь пойдёт о Simple Car Crash - симулятор вождения старой ВАЗ 2101 (пока что в гараже только эта модель). Главный смысл игры - это показать игроку реалистичные повреждения машины при столкновении с различными объектами.

Запуская игру мы сразу же попадаем в гараж, где стоит единственный автомобиль ВАЗ 2101, на котором мы сможем протестировать возможности игры. Так же мы сможем изменить цвет крыши машины и основной цвет.

Нажимая кнопку "начать", мы попадём на небольшую площадку с трамплинами и прочими объектами. Рядом с площадкой находится "мёртвый" город, где мы также сможем поездить. В общем территория небольшая, но этого достаточно.

Управление машиной осуществляется двумя стрелками. Так же имеется газ и педаль для заднего хода. Для любителей дрифта есть кнопка "ручник". В настройках можно поменять управление на аркадный, реалистичный или акселерометр.

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Подводя итог можем сказать, что игра получилась хорошей, а повреждения похожи на реальные. Игра на любителя, но стоит поиграть. Напомним, что это бета-версия игры и ожидаются дальнейшие обновления, ведь игра вышла только 15 октября, а число загрузок перевалило за 100 000, при этом игра получила оценку 4,7 из 5.

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мобильная игра simple car crash симулятор вождения
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