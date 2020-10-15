Сегодня компания Sony решила нас порадовать и показала совершено новый интерфейс недавно вышедшей PlayStation 5. Японская компания подготовила большое видео, в котором подробно рассказали о каждой детали интерфейса.



Во-первых, отметим, что консоль работает намного быстрее, как и ожидалось. Переходы между играми происходят моментально. Видимо не зря Sony посвятила отдельную презентацию своего SSD накопителя.



Также отметим, что новый интерфейс совершено отличается от PlayStation 4. Хотя структура плиток осталась прежней, но сейчас дизайнеры решили сделать закруглённые углы, что выглядит очень симпатично.Отныне у каждой игры будут свои карточки в меню, где вы будите получать свежие новости об игре, делать скриншоты и просматривать различные испытания из игры.

Ещё одна хорошая новость, что магазин PlayStation Store, который являлся отдельным приложением, в новом интерфейсе будет интегрирован в систему, что заметно повысит скорость его работы.

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Мы затронули лишь малую часть из изменений PlayStation 5, рекомендуем посмотреть видео полностью и написать в комментариях, что вам понравилось, а что вы бы оставили как есть. Не забудьте включить субтитры на русском.