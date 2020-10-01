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Компания Google вчера (30 сентября) официально представила новые модели своих телефонов, а именно Google Pixel 5 и Pixel 4a. Представленные смартфоны первыми получат предустановленную систему Android 11. Также компания заявила, что эти устройства гарантированно получат Android 14.

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Видимо у Google другой взгляд насчёт поддержки своих смартфонов в отличие от Apple, которая обновила старенький iPhone SE до iOS 14.

Главная "фишка" смартфонов от Google - это конечно же их приложение Camera. С помощью специальных алгоритмов приложение станет ещё функциональнее. Очевидно, что Google хочет превзойти качество фотографий, сделанных на iPhone, и вчера мы увидели впечатляющие результаты работы GC.

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Google заявляет режим HDR+ с брекетингом экспозиции, который обеспечит «более четкие и резкие фотографии». Однако это старая функция, которая использовалась в первом Pixel, а значит ждать больших изменений не стоит.

Теперь вы сможете делать фотографии с эффектом боке при недостаточном освещении, чтобы это сработало, надо переключиться в ночной режим Night Sight. Также присутствует всем знакомый портретный режим.

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Больше всего внимания Google уделила видеокамере, неудивительно, ведь главным конкурентом Pixel является iPhone, который лучше всех смартфонов умеет снимать видео. В видеокамере появилось три новых режима стабилизации: Locked, Active и Cinematic Pan. В этом режиме камера снимает с частотой 60 кадров в секунду, а затем замедляет видео в 2 раза, чтобы создавать более плавные и эффектные видео.



