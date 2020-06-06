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Представляю вам топ из семи ботов телеграм, которые будут полезны всем. Торренты, скачивание видео с практически любого сервиса и много других крутых ботов вы найдёте в нашем топе.

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7 › Gozilla Downloader • Открывает топ весьма полезный бот, который хотели все. С помощью его функций вы можете скачивать видео и аудио практически с любых сервисов и соц сетей. Просто отправляете ссылку страницы с видео, выбираете качество, и спокойно скачиваете не выходя из телеграма. • ПЕРЕЙТИ К БОТУ

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6 › Kinoxa BOT • Позволяет найти любое кино для просмотра. Здесь доступны вкладки "новые" и "популярные" фильмы, а также кино можно найти по названию. Вводим название, выбираем качество фильма и за несколько секунд бот предоставит вам ссылку для просмотра. • ПЕРЕЙТИ К БОТУ

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5 › News bot • Бот, благодаря которому вы можете получать самые главные новости на данный момент. Пользоваться им очень просто. Нажать на кнопку старт, а затем выбираем категории откуда вы хотите получать новости. Политика, наука, шоу-бизнес, здесь есть всё. Можно выбрать страну, из которой хотите получать новости. А также можно задать время, в которое вы будете получать новости. • ПЕРЕЙТИ К БОТУ

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4 › WherelesMyMoneyBot • Бот позволит вам контролировать расходы и смотреть статистику. Понравился удобством и простотой в использовании. Бот умеет сохранять ваши расходы по одному слову. Приведём пример: просто пишем "Такси 150", затем если вы ещё запишите затраты на такси, бот автоматически прибавит её к общей сумме. Бот позволит увидеть статистику, а также экспортировать её в таблицу Excel. • ПЕРЕЙТИ К БОТУ

3 › Office Gym Bot • Если вы подолгу засиживаетесь на одном месте, работая за компьютером, или любите поиграть в игры, то этот бот поможет вам быть более активным. Пользоваться им просто. Задайте время, в которое боту нужно напомнить вам об упражнениях. Также он присылает краткие видео с полезными упражнениями. Включайте бота и оставайтесь здоровыми. • ПЕРЕЙТИ К БОТУ

2 › Бот Алёша • Он может озвучить написанный тест голосом робота, причём этот же голос можно поменять на голос Ирки, Танюхи и ещё несколько других голосов. Просто вводим нужную фразу, даём боту несколько секунд и получаем аудио сообщение. Можно использовать в разговоре с кем-то • ПЕРЕЙТИ К БОТУ

1 › Поиск торрентов • Первую строчку топа занимает бот, который понравится многим. Находит нужный вам торрент и показывает ссылку на него. Вводим название файла, который нужно найти, выбираем одного из популярных торрент-трекера, ищите нужный файл, и скачиваем не выходя из приложения. • ПЕРЕЙТИ К БОТУ