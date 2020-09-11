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Антон Немкин, основатель фонда «Цифровая долина Сочи» — о том, можем ли мы обойтись без зарубежных операционных систем

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В прошлом месяце в журнале «Стратегия» опубликована статья Антона Немкина об импортозамещении иностранного ПО и операционных систем в России. 

Немкин говорит, что в современных реалиях нельзя допустить уязвимость в цифровой сфере, ведь это влияет на независимость страны в целом. Поэтому за шесть прошедших лет законодателями были разработаны ограничительные нормы по допуску зарубежного ПО при реализации как государственных, так и муниципальных закупок. Кроме того, был создан реестр российского программного обеспечения.

Разработки отечественных специалистов


Среди популярных российских ОС Немкин отмечает ОС «Гослинукс», созданную для службы судебных приставов, операционную систему «Нейтрино» для военных и промышленности. Несмотря на разнообразие российских ОС, многие из них модифицированные, их основа — заимствованный код, как правило, иностранных продуктов. Но есть небольшая часть российских  ОС, разработанных с чистого листа.

Основные проблемы

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Антон Немкин отмечает несколько проблем с импортозамещением ОС. 

Например, у созданных с нуля российских ОС нет полной технической документации, постоянного сообщества разработчиков, поэтому они не могут полноценно развиваться и не приносят желаемой пользы, практического результата. 

Многие российские операционные системы и приложения не совместимы между собой. Ведь основная цель импортозамещения — однородная общенациональная экосистема. К этому важно стремиться. 

Для результативности необходимо постоянно развивать и усовершенствовать те системы, что уже разработаны, считает Антон Немкин. Базы отечественного программного обеспечения достаточно для продуктивной работы государственных структур и объектов. Исключения, которые касаются узкоспециализированных операционных систем (для авиационной техники). 

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Немкин говорит о том, что необходимо сконцентрироваться на повышении связности, интеграции конкретных проектов друг с другом и с национальной инфраструктурой. 

Для достижения такой цели потребуются особые площадки тестирования, на которых можно легко проводить проверку на наличие совместимости с остальными разработками, а также проверять возможности их дальнейшего масштабирования. Одной из таких площадок Антон Немкин называет фонд «Цифровая долина Сочи». 

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