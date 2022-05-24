Цена: от 945,56 руб.

Портативный тестер FWT11 необходим для трассировки и тестирования кабельных телекоммуникационных линий с RJ11/45 разъёмами. При помощи тестера можно оперативно находить места повреждения жил и короткого замыкания кабеля. В конструкции устройства приёмник и передатчик с портами RJ11 и RJ45, а также адаптер подключения к прочим линиям. Работа осуществляется от батарейки 6F22/9V.

Цена: от 203,74 руб.

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Энергоёмкие литий-ионные батарейки пальчикового типа – портативные аккумуляторы с ёмкостью 3400 мАч и напряжением 3,7 В. Устройства являются перезаряжаемыми, выдерживают до 1000 процедур. Заказать батарейки можно от 1 до20 штук. Габариты – 18 х 65 мм, вес 47 г. Страна-производитель Япония. Область применения – беспроводные электронные приборы.

Цена: 449,19 руб.

Автомобильный держатель для телефона, изображающий леопарда в прыжке, выглядит оригинально и дерзко. Крепится к панели липким основанием, угол поворота составляет 360°. Зажимы снабжены силиконовыми вкладками, предохраняющим корпус телефона от повреждений. Идеален для устройств небольших и средних размеров. Можно использовать не по назначению – как украшение или подставку.

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Цена: 45 807,22 руб.

В комплекте инструментов от бренда Worx – тепловой фен, клеевой пистолет, мини-УШМ, гравер, оснащённый цанговым патроном, мини-воздуходувка, дисковый резак и паяльник. Работают от портативного аккумулятора на 20 В с адаптером выносного типа. Можно купить как полный набор, так и каждый инструмент отдельно. Приборы удобно ложатся в руку, предусмотрена регуляция скоростей.

Цена: от 513,46 руб.

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Инструменты, зачищающие провода, применяется в электромонтажных работах. Область назначения – обжим клемм, перекусывание проводки, зачистка провода с разным диаметром. Материал изготовления инструментальный стальной сплав. Рукоятки покрыты нескользким пластиком, выполнены в удобной форме. Яркий оранжевый цвет рукояток помогает быстро найти инструмент среди прочих на полке в гараже.

Цена: 1 026,23 руб.

Цифровой FM-радиоприёмник работает на миниатюрном чипе TEA5767. В комплектацию входят микроконтроллер STC89C52RC, который управляет всеми процессами, 2 микросхемы усилители LM386, семисегментный четырёхразрядный дисплей, антенна, динамик, а также радиокомпоненты для сборки электросхемы. Корпус радиоприёмника выполнен из акрила. Частотная модуляция в дипазоне 87 ~ 108 МГц, напряжение питания 4,5-5,5 В.

Цена: от 488,85 руб.

Двухсторонняя отвёртка предназначена для закручивания/откручивания саморезов и винтов. От аналогов отличается встроенным храповым механизмом, который обеспечивает работу устройства без перехвата. Рукоятка Т-образной формы позволяет применять силу. Длина двухстороннего жала легко регулируется. Материал изготовления инструментальный стальной сплав и прочный пластик.

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