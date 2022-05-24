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Недорогие и полезные товары с AliExpress: набор инструментов, тестер, отвёртка с трещоткой и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаем вас посмотреть их вместе с нами!
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Тестер

Цена: от 945,56 руб.

Портативный тестер FWT11 необходим для трассировки и тестирования кабельных телекоммуникационных линий с RJ11/45 разъёмами. При помощи тестера можно оперативно находить места повреждения жил и короткого замыкания кабеля. В конструкции устройства приёмник и передатчик с портами RJ11 и RJ45, а также адаптер подключения к прочим линиям. Работа осуществляется от батарейки 6F22/9V.

Литий-ионные батарейки

Цена: от 203,74 руб.

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Энергоёмкие литий-ионные батарейки пальчикового типа – портативные аккумуляторы с ёмкостью 3400 мАч и напряжением 3,7 В. Устройства являются перезаряжаемыми, выдерживают до 1000 процедур. Заказать батарейки можно от 1 до20 штук. Габариты – 18 х 65 мм, вес 47 г. Страна-производитель Япония. Область применения – беспроводные электронные приборы.

Держатель для телефона

Цена: 449,19 руб.

Автомобильный  держатель для телефона, изображающий леопарда в прыжке, выглядит оригинально и дерзко. Крепится к панели липким основанием, угол поворота составляет 360°. Зажимы снабжены силиконовыми вкладками, предохраняющим корпус телефона от повреждений. Идеален для устройств небольших и средних размеров. Можно использовать не по назначению – как украшение или подставку.

Набор инструментов

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RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
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3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Цена: 45 807,22 руб.

В комплекте инструментов от бренда Worx – тепловой фен, клеевой пистолет, мини-УШМ, гравер, оснащённый цанговым патроном, мини-воздуходувка, дисковый резак и паяльник. Работают от портативного аккумулятора на 20 В с адаптером выносного типа. Можно купить как полный набор, так и каждый инструмент отдельно. Приборы удобно ложатся в руку, предусмотрена регуляция скоростей.

Инструменты для зачистки проводов

Цена: от 513,46 руб.

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Инструменты, зачищающие провода, применяется в электромонтажных работах. Область назначения – обжим клемм, перекусывание проводки, зачистка провода с разным диаметром. Материал изготовления инструментальный стальной сплав. Рукоятки покрыты нескользким пластиком, выполнены в удобной форме. Яркий оранжевый цвет рукояток помогает быстро найти инструмент среди прочих на полке в гараже.

Цифровой радиоприёмник

Цена: 1 026,23 руб.

Цифровой FM-радиоприёмник работает на миниатюрном чипе TEA5767. В комплектацию входят микроконтроллер STC89C52RC, который управляет всеми процессами, 2 микросхемы усилители LM386, семисегментный четырёхразрядный дисплей, антенна, динамик, а также радиокомпоненты для сборки электросхемы. Корпус радиоприёмника выполнен из акрила. Частотная модуляция в дипазоне 87 ~ 108 МГц, напряжение питания 4,5-5,5 В.

Отвёртка с трещоткой

Цена: от 488,85 руб.

Двухсторонняя отвёртка предназначена для закручивания/откручивания саморезов и винтов. От аналогов отличается встроенным храповым механизмом, который обеспечивает работу устройства без перехвата. Рукоятка Т-образной формы позволяет применять силу. Длина двухстороннего жала легко регулируется. Материал изготовления инструментальный стальной сплав и прочный пластик.

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