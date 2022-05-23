Цена: от 3 742,68 руб.

Паяльная станция от китайского бренда Prostormer включает паяльник на 750 Вт и фен с температурным режимом на 200-480°. В наличии несколько вариантов комплектации с набором щёток/пинцетов/инструментов и т.д. Приборы нагреваются быстро. При установке в держатель фен остывает, отключение происходит автоматически. Корпус оснащён светодиодным дисплеем.

Цена: 1 431,67 руб.

реклама

Этот портативный складной девайс можно использовать в качестве держателя смартфона, селфи-палки или штатива. Монопод BlitzWolf BW-BS10 имеет раскладную конструкцию, максимальный размер составляет 72 см. Устройство работает от Bluetooth и укомплектовано пультом дистанционного управления. Материал изготовления алюминий.

Цена: от 2 818,14 руб.

Маршрутизатор LC112 от китайского бренда WANTANG – это полноценный 4G WiFi-роутер. В наличии 2 порта RJ45 LAN для проводного соединения и слот под SIM-карту. Работа WiFi обеспечивается в диапазоне 2,4 ГГЦ. Возможно одновременное подключение до 32 пользователей. Дальность действия от 50 до 200 метров при отсутствии препятствий. В комплектации предусмотрены также 4 антенны. Поставляется в подарочной коробке.

анонсы и реклама RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену 3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 почти за 80 тр</b> в XPERT.RU 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Цена: 2 955,16 руб.

Многофункциональный радиоприёмник Nextool от бренда Xiaomi, помимо основной опции радио FM/AM, оснащён динамиком мощностью 2 Вт и встроенным фонариком с 2 режимами освещения и яркостью до 200 люмен. Кроме того, устройство имеет повербанк ёмкостью 4500 мАч, а также лазер для удалённой передачи сигналов при аварийной ситуации. Габариты прибора 12 х 3 х 6,5 см.

Цена: от 705,59 руб.

реклама

Набор садовых секаторов необходим любому дачнику для грамотного ухода за растениями. С помощью инструментов из комплекта PROSTORMER можно выполнить достаточно тонкие операции по прививке отростков. Инструмент выполнен из металла и надёжного пластика. В комплекте есть отвёртка, 2 катушки ленты, ключ и лезвия. Доставляется набор в удобном кейсе с гнёздами для каждого предмета. Чемоданчик плотно закрывается молнией.

Цена: 890,00 руб.

Электронный термометр позволяет узнать температуру на улице, не покидая дом. Прибор крепится на пластиковое окно, один из датчиков выводится наружу. Кроме температуры, определяется влажность воздуха. На корпусе размещён небольшой дисплей, на который выводятся показания. Температура измеряется в пределах от -50 до +70°С, диапазон влажности воздуха составляет 10-99%.

Цена: 2 799,00 руб.

Сушилка от производителя Zigmund & Shtain, предназначенная для фруктов и овощей, может использоваться также для просушки тонких ломтиков мяса. Использование прибора позволяет сохранить натуральный вкус продуктов. В конструкции 5 поддонов, общая вместительность достигает 20 литров. Имеются режимы конвекционной сушки и приготовления пастилы. Предусмотрена возможность снятия решёток и регулировки высоты. Температурный контроль 35-75°С.

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтакте и Одноклассники. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!