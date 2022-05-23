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Недорогие и полезные товары с AliExpress: паяльная станция, монопод, маршрутизатор и другие

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Паяльная станция

Цена: от 3 742,68 руб.

Паяльная станция от китайского бренда Prostormer включает паяльник на 750 Вт и фен с температурным режимом на 200-480°. В наличии несколько вариантов комплектации с набором щёток/пинцетов/инструментов и т.д. Приборы нагреваются быстро. При установке в держатель фен остывает, отключение происходит автоматически. Корпус оснащён светодиодным дисплеем. 

Монопод

Цена: 1 431,67 руб.

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Этот портативный складной девайс можно использовать в качестве держателя смартфона, селфи-палки или штатива. Монопод BlitzWolf BW-BS10 имеет раскладную конструкцию, максимальный размер составляет 72 см. Устройство работает от Bluetooth и укомплектовано пультом дистанционного управления. Материал изготовления алюминий.

Маршрутизатор

Цена: от 2 818,14 руб.

Маршрутизатор LC112 от китайского бренда WANTANG – это полноценный 4G WiFi-роутер. В наличии 2 порта RJ45 LAN для проводного соединения и слот под SIM-карту. Работа WiFi обеспечивается в диапазоне 2,4 ГГЦ. Возможно одновременное подключение до 32 пользователей. Дальность действия от 50 до 200 метров при отсутствии препятствий. В комплектации предусмотрены также 4 антенны. Поставляется в подарочной коробке. 

Радиоприёмник

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Цена: 2 955,16 руб.

Многофункциональный радиоприёмник Nextool от бренда Xiaomi, помимо основной опции радио FM/AM, оснащён динамиком мощностью 2 Вт и встроенным фонариком с 2 режимами освещения и яркостью до 200 люмен. Кроме того, устройство имеет повербанк ёмкостью 4500 мАч, а также лазер для удалённой передачи сигналов при аварийной ситуации. Габариты прибора 12 х 3 х 6,5 см.

Садовый секатор

Цена: от 705,59 руб.

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Набор садовых секаторов необходим любому дачнику для грамотного ухода за растениями. С помощью инструментов из комплекта PROSTORMER можно выполнить достаточно тонкие операции по прививке отростков. Инструмент выполнен из металла и надёжного пластика. В комплекте есть отвёртка, 2 катушки ленты, ключ и лезвия. Доставляется набор в удобном кейсе с гнёздами для каждого предмета. Чемоданчик плотно закрывается молнией.

Электронный термометр

Цена: 890,00 руб.

Электронный термометр позволяет узнать температуру на улице, не покидая дом. Прибор крепится на пластиковое окно, один из датчиков выводится наружу. Кроме температуры, определяется влажность воздуха. На корпусе размещён небольшой дисплей, на который выводятся показания. Температура измеряется в пределах от -50 до +70°С, диапазон влажности воздуха составляет 10-99%.

Сушилка для овощей и фруктов

Цена: 2 799,00 руб.

Сушилка от производителя Zigmund & Shtain, предназначенная для фруктов и овощей, может использоваться также для просушки тонких ломтиков мяса. Использование прибора позволяет сохранить натуральный вкус продуктов. В конструкции 5 поддонов, общая вместительность достигает 20 литров. Имеются режимы конвекционной сушки и приготовления пастилы. Предусмотрена возможность снятия решёток и регулировки высоты. Температурный контроль 35-75°С.

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