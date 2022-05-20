Цена: от 6 991,66 руб.

Пусковое устройство UTRAI позволяет без проблем завести двигатель автомобиля даже при сильном морозе. Кроме того, прибор совмещает несколько функций – воздушного компрессора для подкачки шин и аккумулятора для зарядки смартфона, также в конструкции предусмотрен встроенный светодиодный фонарик. В наборе, помимо самого устройства, имеются несколько кабелей, аккумуляторные «крокодилы» и насадки для компрессора.

Цена: от 211,18 руб.

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Чехол, оснащённый боковыми и задней гранями из армированного металла с резиновыми полосками, и предназначен для защиты телефона Redmi 9. Торцевая часть выполнена из прочного силикона, поэтому чехол не скользит в руках и отлично держится на любой поверхности. Обеспечено магнитное крепление длиной 3 см. На обратной стороне имеется подставка с углом вращения 360°.

Цена: от 2 330,08 руб.

Гравировальная машинка от бренда Worx – это многофункциональный инструмент. Доступны гравировка и полировка, достаточно сменить насадку. Смена мощности выполняется нажатием клавиши на рукояти. Удобно держится в руке, формой напоминает электрическую отвёртку. Заряжается через USB-интерфейс. Эффективность резки повышенная, благодаря лезвию из кремниевого карбида. В комплектации упаковка из пластика, набор насадок и шнур для подзарядки.

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Цена: от 2 965,75 руб.

Точной разметке горизонталей при строительстве поможет уровень, оснащённый магнитными кронштейнами. Прибор HILDA, рассчитанный на 16 линий, управляется 3 кнопками – лазер вертикали, лазер горизонтали, включение/отключение. Длина волны 515 нм. Яркий лазерный луч отлично заметен при любом типе освещения. В комплекте – само устройство, крепления, зарядка и кнопочный пульт.

Цена: 12 890,00 руб.

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Наушники Apple AirPods 3-го поколения с микрофоном и защитой от воды и пота, в соответствии со стандартом IPX4, работают от одного заряда до 6 часов. При использовании зарядного футляра продолжительность работы увеличивается до 30 часов. Воспроизводят частоты в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Поставляются в футляре белого цвета. Управляется данная модель наушников с помощью датчика нажатия, подключение через Bluetooth.

Цена: от 389,88 руб.

Вертикальная подушка от MIAOOWA выполнена в форме огромного кота – представлены размеры от 0,5 до 1,3метра. Предмет делает отдых комфортнее – мягкое «кошачье тело» удобно обнимать во время сна. Материал изготовления плюш, наполнитель – хлопок полипропиленовый. В наличии подушки 5 расцветок. Предусмотрена небольшая застёжка для замены наполнителя и стирки чехла.

Цена: 4 690,60 руб.

Умная колонка Xiaomi Mi функционирует в экосистеме VK и использует голосового помощника «Маруся». Выполняет различные команды – настройка будильника, управление музыкой и другие. В наличии сенсорные кнопки, 2 микрофона и 2 динамика на 12 Вт. Подсветка корпуса дает 16 млн цветовых оттенков. Встроены модули Bluetooth и Wi-Fi, обеспечивается Hi-Fi звучание. Корпус колонки металлический с матовой текстурой.

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