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Недорогие и полезные товары с AliExpress: фары для прицепа, шлифовальная машинка, электробритва и другие

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Угловая шлифовальная машинка

Цена: от 2 817,82 руб.

Инструмент оснащён удобной ручкой, покрытой резиной для прочного удержания. Для контроля включения предусмотрена кнопка, которая срабатывает при нажатии. В комплект входят 2 АКБ по 12 вольт, они крепятся к мотору на 19000 оборотов. Одна батарейка обеспечивает работу в течение 1 часа. В наборе диски различного диаметра. Масса собранного устройства составляет 600 г, что примерно в 2 раза меньшего прибора с проводом.

Электрическая отвёртка

Цена: от 1 071,78 руб.

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Миниатюрная отвёртка Wowstick внешне напоминает обычную ручку. Назначение инструмента – откручивание/закручивание мелких болтов и шурупов. Номинальная скорость работы – 150 об./мин. На замену бит требуется не более 10 секунд. Сменные насадки различной классификации и назначения в количестве 20 штук входят в комплектацию инструмента. Питание электрической отвёртки осуществляется от 2 батареек типа ААА (в комплект не входят). 

Фары для прицепа

Цена: от 634,20 руб.

При низкой видимости на дороге желательно иметь надёжные яркие фары для прицепа, позволяющие с дальнего расстояния заметить ваш автомобиль. Комплект состоит из 2 фар, каждая выполнена из пластика и оснащена 10 светодиодами. При торможении и повороте срабатывают лампы разного цвета – ярко-оранжевого и красного. Для установки необходимо соединить фары с проводами прицепа.

Сенсорная колонка

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Цена: 2 109,25 руб.

Сенсорная Bluetooth-колонка DOSS управляется двумя способами – с телефона регулировкой громкости и эквалайзером, а также настройкой звучания клавишами самой колонки. Кроме того, устройство многофункциональное – колонка принимает звонки, а микрофон передаёт ваш голос собеседнику без стороннего шума. Несмотря на небольшие размеры, рабочий диапазон колонки составляет до 10 метров. После полной зарядки устройство беспрерывно функционирует до 12 часов.

Лазерный дальномер

Цена: от 1 448,59 руб.

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Лазерный дальномер является высокоточным инструментом для измерения расстояния и площади с точностью до 0,001 мм. Он оснащён жидкокристаллическим дисплеем для вывода полученной информации и фонариком для эффективности работы на затемнённых участках. Диапазон действия лазера составляет от 40 до 80 метров даже при ярком солнечном освещении. Устройство работает от аккумулятора ёмкостью 200 мАч.

Зарядная док-станция

Цена: от 1 556,56 руб.

Портативная док-станция Pococina в предназначена для беспроводной зарядки гаджетов от Apple. Предусмотрена возможность одновременного подключения нескольких устройств. В корпус встроены удобные цифровые часы со светодиодной подсветкой. Гарантирована защита от перенапряжения, перегрузки, перегрева и короткого замыкания. В комплекте имеется USB-кабель. 

Электробритва

Цена: от 1 184,76 руб.

Электрическая бритва MLG с водонепроницаемым триммером заряжается через USB-интерфейс. В комплектацию входят 3 насадки, сумка для хранения и переноски с удобным ремешком, а также зарядный USB-кабель. Бритвенная головка ультратонкая и безопасная в применении. Насадки рассчитаны на срезание волоса до длины 1/3/5 мм. Зарядка составляет 2 часа, а время работы – 65-80 минут. Габариты электробритвы:18 х 3,6 см.

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