Цена: от 2 817,82 руб.

Инструмент оснащён удобной ручкой, покрытой резиной для прочного удержания. Для контроля включения предусмотрена кнопка, которая срабатывает при нажатии. В комплект входят 2 АКБ по 12 вольт, они крепятся к мотору на 19000 оборотов. Одна батарейка обеспечивает работу в течение 1 часа. В наборе диски различного диаметра. Масса собранного устройства составляет 600 г, что примерно в 2 раза меньшего прибора с проводом.

Цена: от 1 071,78 руб.

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Миниатюрная отвёртка Wowstick внешне напоминает обычную ручку. Назначение инструмента – откручивание/закручивание мелких болтов и шурупов. Номинальная скорость работы – 150 об./мин. На замену бит требуется не более 10 секунд. Сменные насадки различной классификации и назначения в количестве 20 штук входят в комплектацию инструмента. Питание электрической отвёртки осуществляется от 2 батареек типа ААА (в комплект не входят).

Цена: от 634,20 руб.

При низкой видимости на дороге желательно иметь надёжные яркие фары для прицепа, позволяющие с дальнего расстояния заметить ваш автомобиль. Комплект состоит из 2 фар, каждая выполнена из пластика и оснащена 10 светодиодами. При торможении и повороте срабатывают лампы разного цвета – ярко-оранжевого и красного. Для установки необходимо соединить фары с проводами прицепа.

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Цена: 2 109,25 руб.

Сенсорная Bluetooth-колонка DOSS управляется двумя способами – с телефона регулировкой громкости и эквалайзером, а также настройкой звучания клавишами самой колонки. Кроме того, устройство многофункциональное – колонка принимает звонки, а микрофон передаёт ваш голос собеседнику без стороннего шума. Несмотря на небольшие размеры, рабочий диапазон колонки составляет до 10 метров. После полной зарядки устройство беспрерывно функционирует до 12 часов.

Цена: от 1 448,59 руб.

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Лазерный дальномер является высокоточным инструментом для измерения расстояния и площади с точностью до 0,001 мм. Он оснащён жидкокристаллическим дисплеем для вывода полученной информации и фонариком для эффективности работы на затемнённых участках. Диапазон действия лазера составляет от 40 до 80 метров даже при ярком солнечном освещении. Устройство работает от аккумулятора ёмкостью 200 мАч.

Цена: от 1 556,56 руб.

Портативная док-станция Pococina в предназначена для беспроводной зарядки гаджетов от Apple. Предусмотрена возможность одновременного подключения нескольких устройств. В корпус встроены удобные цифровые часы со светодиодной подсветкой. Гарантирована защита от перенапряжения, перегрузки, перегрева и короткого замыкания. В комплекте имеется USB-кабель.

Цена: от 1 184,76 руб.

Электрическая бритва MLG с водонепроницаемым триммером заряжается через USB-интерфейс. В комплектацию входят 3 насадки, сумка для хранения и переноски с удобным ремешком, а также зарядный USB-кабель. Бритвенная головка ультратонкая и безопасная в применении. Насадки рассчитаны на срезание волоса до длины 1/3/5 мм. Зарядка составляет 2 часа, а время работы – 65-80 минут. Габариты электробритвы:18 х 3,6 см.

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