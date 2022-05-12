Игры выйдет для устройств под управлением iOS и Android, а также на ПК с поддержкой кроссплея.

Крупнейший в Южной Корее разработчик и издатель мобильных игр компания Netmarble Corp. назвала дату, когда её MMORPG для любителей аниме Ni no Kuni: Cross Worlds появится на международном рынке.

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Официально это событие должно состояться не позднее 25 мая 2022 года, хотя в Японии и некоторых странах юго-восточной Азии релиз игры состоялся ещё в прошлом июне. В целом, речь не идёт о каких-либо задержках, поскольку разработчик изначально анонсировал презентацию западной версии игры в пределах первого полугодия 2022-го, фактически вписываясь в график.

В рамках грядущего запуска будет представлена мобильная версия геймплея, поддерживаемая такими популярными операционными платформами как Android и iOS. Кроме того, станет доступна вариация Ni no Kuni: Cross Worlds для ПК с поддержкой кроссплея и различные бонусы для первых игроков. Так, тех, кто пройдёт предварительную регистрацию в магазинах встроенных покупок Google Play Store и AppStore, ожидает исследовательский костюм, тогда как за подключение к Discord-серверу MMORPG предусмотрен особый титул и шляпа громокота.





Новинка рассказывает о том, как погрузившись в удивительный виртуальную вселенную в качестве бета-тестера VRMMO, главный герой Soul Divers обнаруживает насколько реален на самом деле этот фэнтезийный мир. Игрокам будет доступен выбор из 5-ти основных классов, состоящих из инженера, мечника, плута, ведьмы и сокрушителя, что позволит по собственному желанию настраивать облик главного игрока и использовать собранных фамильяров в дальнейших битвах.

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В общем, игра увлекательная и однозначно заслуживающая внимания, особенно, если учесть то разнообразие ездовой фауны, которое предусмотрели разработчики с целью создания игроками своих ферм.