Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: смазочный пистолет, набор инструментов, мини-дрель и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Смазочный пистолет

Цена: от US $4.85 / 388.54 руб.


Технический инструмент предназначен для очистки и смазки механизмов. В конструкции объёмный бачок и широкая насадка с крючком. Длина корпуса 13 см, что позволяет с лёгкостью смазывать элементы КПП. Смазочный пистолет работает за счёт высокого давления. В продаже 4 варианта с вместительностью резервуара 250/300 мл и шириной основания 6.2/6.5 см.

Набор инструментов

Цена: US $54.91 / 4398.95 руб.

реклама


Лучший подарок для домашнего мастера качественный набор инструментов от бренда Deko. В комплекте 196 предметов – шестигранники, биты, рулетка, отвёртки, молоток, плоскогубцы и т. д. Набор укомплектован в чемодане из прочного пластика с удобной ручкой для переноски. Для хранения каждого инструмента из антикоррозийного сплава отведено специальное гнездо. 

Смарт ТВ-приставка

Цена: US $46.99 / 3764.46 руб.


Приставка Realme 4K Smart Google TV Stick предназначена для монитора, телевизора и проектора. Доступна трансляция видео со смартфона, имеется возможность установки приложений YouTube, Netflix, Кинопоиск, а также IVI. Поддерживается разрешение 4К (3840 х 2160 пикселей), 60 FPS и HDR10+. Оперативная память составляет 2 ГБ, внутренняя – 8 ГБ. Питание от microUSB. Подключение пульта через Bluetooth. В наличии голосовой поиск.

Автомобильный освежитель воздуха 

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Цена: от US $4.67 / 374.12 руб.


Автомобильный освежитель Xiaomi Guildford крепится на дефлекторы печки. Можно снизить концентрацию аромата или перекрыть поток запаха, передвинув ползунок. В комплектации 3 сменных картриджа – лимон, апельсин и оливка. В основе ароматических смесей натуральные компоненты, поэтому применение в автомобильном салоне безопасно при отсутствии аллергии. Блоки для картриджей выполнены из алюминия.

Беспроводная мини-дрель

Цена: от US $23.92 / 1916.28 руб.


реклама

Портативная мини-дрель Tungfull работает от литий-ионного аккумулятора, корпус изготовлен из прочного металлического сплава. Частота оборотов 11 000 в минуту. При ручном режиме обороты можно снижать/увеличивать. В комплекте можно заказать большой набор насадок и дополнительный аккумулятор. Набор поставляется в удобном пластиковом чемоданчике. 

Внешний аккумулятор

Цена: от US $25.39 / 2034.04 руб.


Внешний аккумулятор ёмкостью 50 000 мАч имеет 7 разъёмов: на вход microUSB, Lightning, USB-C и 4 порта USB-A. Что позволяет подключать к повербанку одновременно четыре гаджета. Оставшийся заряд отражается на дисплее. В торцевой части расположены 2 светодиода, которые используются в качестве фонарика. Тип – литий-ионный, материал АБС-пластик.

Подсветка для шкафа

Цена: от US $3.94 / 315.64 руб.


Компактное устройство крепится поверх дверцы и срабатывает при её открывании. Установка простая – нужна лишь отвёртка и умелые руки. Работу подсветки обеспечивает батарейка формата 23 А на 12 вольт. В устройстве 10 светодиодов, поэтому пространство шкафа отлично просматривается. Корпус выполнен из АБС-пластика, цветовой режим – тёплый/холодный белый.

Низкие цены на AliExpress!

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтактеОдноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты товары из китая подборки дешевые товары скидки обзоры покупки сделай сам
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
11
Обзор и тестирование процессорного водоблока EKWB EK-Quantum Velocity2
11
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
14
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2022
15
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
106
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14X (N7400P)
2
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3500Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro B660M-C D4-CSM
41
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S Animate
18
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i7-11700КF
10

Интересные материалы

Ретроклокинг: LGA 775 – начало
19 февраля 2022 106
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 22 тысяч рублей: февраль 2022
11 февраля 2022 27
Выбираем кресло для работы за компьютером и игр вместе с AeroCool
14 февраля 2022 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro B660M-C D4-CSM
17 февраля 2022 41
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
15 февраля 2022 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Девушка-майнер уже 5 лет добывает Эфир, купив больше 40 видеокарт NVIDIA и AMD
64
Правительство РФ не может найти владельцев для 312 000 планшетов, участвовавших в переписи населения
30
Новый ASIC-майнер Bitmanu получил хешрейт как 100 видеокарт GeForce RTX 3090 и окупается за 1 месяц
54
44 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 от 22 февраля 2022 года
11
Курс Биткоина падает из-за геополитической напряжённости, а Киты могут остановить обвал на $30 000
14
Обломок космического аппарата упадёт на Луну 4 марта, принадлежность которого не ясна
5
Китайский луноход Юйту-2 обнаружил на темной стороне Луны прозрачные сферы
12
Microsoft готовит новую функцию Efficiency, которая сможет ускорить работу Windows 11 до 76%
9
4 перспективные криптовалюты, которые могут подорожать в несколько раз по мнению экспертов РБК
8
Xiaomi обменивает старые смартфоны на новый флагман Xiaomi 11T в России
4
Windows 11 будет отображать надоедливый водяной знак при установке на неподдерживаемое оборудование
20
На что может повлиять новый пакет санкций против России: исчезновение с рынка Intel, Amd, nVidia, Xiaomi, LG, Apple
351
Криптозима уже наступила – эксперты РБК рассказали о коррекции Биткоина и будущем рынка криптовалют
10
Хакер полностью разблокировал защиту NVIDIA LHR, что может привести к подорожанию видеокарт
17
СМИ: новая Call of Duty прервёт ежегодный цикл выпуска игр серии
4
Создатели Horizon Forbidden West активно решают графические проблемы в игре
12
Палеонтологи обнаружили в Южной Америке новый вид хищных "безруких" динозавров
2
CPU Ryzen 8000 и GPU Radeon RX 8000 окажутся не такими быстрыми из-за задержки 3-нм чипов TSMC – HS
9
Исследователи из Google выяснили, что разработчики Linux правят ошибки в несколько раз быстрее, чем Apple и Microsoft
7
Минфин РФ предложил ввести ограничение на владение криптовалютами по результатам онлайн-теста
18

Популярные статьи

Моё мнение о Galaxy S22 Ultra от Samsung — его слишком много
24
"Поющая луна" Юпитера - Ганимед. Интересные факты о самой большом спутнике в Солнечной системе
40
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
11
Обзор и тестирование процессорного водоблока EKWB EK-Quantum Velocity2
11
Станция "Новый Вы" и каноны вселенной Borderlands
12
Как выбрать надежную видеокарту — итоги просмотров сотен видео ремонтников
7
О проблемах современной игровой журналистики
47
Блокчейн - технология, которая делает реальными NFT, криптовалюты, смарт-контракты и метавселенные
4
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть вторая
+
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего $15.60 на большой зимней распродаже со скидками до 90%

Сейчас обсуждают

Rias
08:32
саундтрек четвёртой части - лучший в серии
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 8
omoikane
08:30
сегодня эфир вниз пробил 2400, есть подозрение что и 2300 пробьет.
Какую видеокарту купить, если у вас есть 50 000 р – GeForce RTX 3050 vs Radeon RX 580 в тесте TG
Grotlon
08:30
Свиньи (парнокопытные) на самом деле от нас даже дальше, чем мыши. Свиней ученые используют только потому, что они сравнимого с человеком размера (соответственно и органы там похожего размера). Не нуж...
Компания Илона Маска подтвердила смерть обезьян в ходе проекта по тестированию мозговых чипов
sumrack
08:25
А че еще ждать от конторки которая только мусор штамповать умеет и то чужими силами. Амуда - дно форева!
Snapdragon 8 Gen 1 превосходит Exynos 2200 RDNA 2 в игровых тестах
Максим Пантелеев
08:20
Это все понятно, непонятно какая связь у биткоина с реальными деньгами. Ну, рубль привязан к российской экономике и политике, это как бы акции России, акции гугла привязаны к экономической ситуации в ...
Блокчейн - технология, которая делает реальными NFT, криптовалюты, смарт-контракты и метавселенные
sumrack
08:19
Пускай садо-маразматики дальше этот хлам скупают амудецкий
Даже вернув себе технологическое превосходство, Intel не сможет остановить увеличение доли рынка AMD
Grotlon
08:13
Кто-то еще сомневался, что Илон Маск убийца?
Компания Илона Маска подтвердила смерть обезьян в ходе проекта по тестированию мозговых чипов
daimos
08:13
бегом за туалетной бумагой, и зубы не сотри от злости. Шестерки останутся шестерками по жизни.
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 61 000 р
ахахах
08:13
ну если судить после будут военных преступников,то конешно всю с корнем вычистят.Тут на полшишечки неполучится уже
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 61 000 р
Олег Иванов
08:11
Мне нравится тема второй мировой.
СМИ: новая Call of Duty прервёт ежегодный цикл выпуска игр серии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем