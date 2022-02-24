Цена: от US $4.85 / 388.54 руб.





Технический инструмент предназначен для очистки и смазки механизмов. В конструкции объёмный бачок и широкая насадка с крючком. Длина корпуса 13 см, что позволяет с лёгкостью смазывать элементы КПП. Смазочный пистолет работает за счёт высокого давления. В продаже 4 варианта с вместительностью резервуара 250/300 мл и шириной основания 6.2/6.5 см.

Цена: US $54.91 / 4398.95 руб.

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Лучший подарок для домашнего мастера качественный набор инструментов от бренда Deko. В комплекте 196 предметов – шестигранники, биты, рулетка, отвёртки, молоток, плоскогубцы и т. д. Набор укомплектован в чемодане из прочного пластика с удобной ручкой для переноски. Для хранения каждого инструмента из антикоррозийного сплава отведено специальное гнездо.

Цена: US $46.99 / 3764.46 руб.





Приставка Realme 4K Smart Google TV Stick предназначена для монитора, телевизора и проектора. Доступна трансляция видео со смартфона, имеется возможность установки приложений YouTube, Netflix, Кинопоиск, а также IVI. Поддерживается разрешение 4К (3840 х 2160 пикселей), 60 FPS и HDR10+. Оперативная память составляет 2 ГБ, внутренняя – 8 ГБ. Питание от microUSB. Подключение пульта через Bluetooth. В наличии голосовой поиск.

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Цена: от US $4.67 / 374.12 руб.





Автомобильный освежитель Xiaomi Guildford крепится на дефлекторы печки. Можно снизить концентрацию аромата или перекрыть поток запаха, передвинув ползунок. В комплектации 3 сменных картриджа – лимон, апельсин и оливка. В основе ароматических смесей натуральные компоненты, поэтому применение в автомобильном салоне безопасно при отсутствии аллергии. Блоки для картриджей выполнены из алюминия.

Цена: от US $23.92 / 1916.28 руб.





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Портативная мини-дрель Tungfull работает от литий-ионного аккумулятора, корпус изготовлен из прочного металлического сплава. Частота оборотов 11 000 в минуту. При ручном режиме обороты можно снижать/увеличивать. В комплекте можно заказать большой набор насадок и дополнительный аккумулятор. Набор поставляется в удобном пластиковом чемоданчике.

Цена: от US $25.39 / 2034.04 руб.





Внешний аккумулятор ёмкостью 50 000 мАч имеет 7 разъёмов: на вход microUSB, Lightning, USB-C и 4 порта USB-A. Что позволяет подключать к повербанку одновременно четыре гаджета. Оставшийся заряд отражается на дисплее. В торцевой части расположены 2 светодиода, которые используются в качестве фонарика. Тип – литий-ионный, материал АБС-пластик.

Цена: от US $3.94 / 315.64 руб.





Компактное устройство крепится поверх дверцы и срабатывает при её открывании. Установка простая – нужна лишь отвёртка и умелые руки. Работу подсветки обеспечивает батарейка формата 23 А на 12 вольт. В устройстве 10 светодиодов, поэтому пространство шкафа отлично просматривается. Корпус выполнен из АБС-пластика, цветовой режим – тёплый/холодный белый.

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