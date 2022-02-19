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Недорогие и полезные товары с AliExpress: зарядное устройство, беспроводная колонка, наушники и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Беспроводная колонка

Цена: от US $40.56 / 3081.70 руб.

Идеальный подарок для меломана беспроводная колонка SOAIY. Объёмный звук портативной акустики не единственный приятный сюрприз – в наличии RGB-подсветка, USB-порт, поддержка Bluetooth 5.0, слот под TF-карту памяти, удобные механические клавиши. Аккумуляторная батарея на 4000 мАч обеспечивает автономную работу устройства в течение продолжительного времени.

Автомобильный держатель телефона

Цена: от US $11.03 / 838.19 руб.

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Держатель для мобильных телефонов с диагональю экрана от 3 до 7 дюймов пригодится любому автомобилисту. Устройство легко крепится на приборную панель липким прорезиненным основанием. Для защиты от ультрафиолета имеется откидная крышка. Держатель выполнен из углеродного волокна и оснащён универсальным кронштейном. Отлично подходит для iPhone XR, XS MAX, может использоваться как подставка для GPS.

Беспроводные наушники 

Цена: US $19.53 / 1484.13 руб.

Беспроводные внутриканальные наушники QCY T10 с сенсорным управлением и компактными размерами весят всего 3.7 грамма. Обеспечивают отличную громкость и Hi-Fi звучание. В наличии Bluetooth 5.0, двойной драйвер. Зарядка за 10 минут гарантирует 1 час непрерывной работы. После полной зарядки устройство может работать 21 час. Используется технология DSP для подавления шума, гарантируется чёткая передача голосов.

Бесшумная мышка 

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Цена: US $14.85 / 1128.48 руб.

Компьютерная мышка UGREEN выполнена в минималистичном стиле, работает бесшумно. В конструкции оптический датчик, разрешение 4000 DPI, работает от одной батарейки АА-типа (в комплект не входит). Колёсико выполнено из сплава алюминия, Корпус имеет матовую текстуру, что делает применение устройства комфортным. Использован симметричный дизайн, удобный для работы правой и левой рукой. 

Автомобильное зарядное устройство

Цена: US $19.79 / 1503.88 руб.

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Автомобильная зарядка  Baseus на 120 Вт с USB-хабом имеет 1/2 порта USB-C и 2/3 USB-A. Один из портов расположен на адаптере, подключаемом к прикуривателю. Заряжать смартфоны одновременно могут пассажиры на переднем и заднем сидениях. Предусмотрена поддержка быстрой зарядки и встроенный кабель-удлинитель на 1.5 метра. Устройство совместимо с телефонами Huawei, Xiaomi, Iphone и Samsung.

Подставка для монитора или ноутбука

Цена: от US $34.91 / 2652.89 руб.

Сделать работу с ПК более комфортной поможет специальная подставка для монитора от бренда ORICO. Длина конструкции 50 см, корпус выдерживает массу до 15 кг. Материалы изготовления – натуральное дерево и алюминий. Палитра – серый, чёрный и бежевый цвета. В наличии несколько вариантов, часть из них оснащена беспроводной зарядкой. Универсальная стойка помогает поднять монитор до уровня глаз.

Механическая клавиатура   

Цена: от US $24.09 / 1830.65 руб.

Механическая клавиатура с компактными размерами имеет 87/104 клавиши, подключается к ПК и мобильным устройствам через USB. В комплектации кабель, есть возможность заказать модель с поддержкой Bluetooth 5.0. Предусмотрена защита от пыли и влаги, имеется регулируемая светодиодная подсветка. Можно во встроенной памяти сохранять комбинации команд для переключения задач по трём уровням. Есть раскладка английская и русская.

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