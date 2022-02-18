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Недорогие и полезные товары с AliExpress: смарт-лампа, автомобильные часы, беспроводные наушники и другие

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Беспроводные наушники

Цена: US $10.19 / 764.95 руб.

Любители качественного звука наверняка оценят беспроводную модель S20 бренда NBX с Bluetooth 5.1 и сенсорным управлением. Лёгкие и комфортные наушники с водонепроницаемостью в соответствии со стандартом IPX7, не подверженные влиянию влаги, эффективные в проливной дождь, а также при плавании в бассейнах открытого/закрытого типа. В комплекте аккумулятор-футляр на 2000 мА. Зарядка гарантирует 4 часа позитивного настроения благодаря беспрерывной работе.

Автомобильные часы

Цена: US $2.20 / 165.44 руб.

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Цифровые часы для автомобиля с приятной подсветкой для ночного вождения и жидкокристаллическим дисплеем можно закрепить на вентиляционной решётке или поставить на столик. Точно показывают время в 12-ти часовой системе и температуру в салоне. Предусмотрено 2 вида креплений для разных дефлекторов. Питание от 2-х батареек типа AG3. Настройка простая – нажатием клавиш.

Отпариватель для одежды

Цена: US $22.98 / 1725.07 руб.

Отпариватель китайского производства изготовлен из приятного на ощупь пластика. Благодаря эргономичной форме прибор удобно лежит в руке. Нагревается быстро – о достижении нужного температурного режима сообщает световой индикатор на корпусе. Вилка китайского образца, но в комплекте европейский переходник. Полного резервуара хватает для отпаривания 1 крупной либо 1-2 небольших вещей.

Профессиональный триммер для волос

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Цена: от US $8.07 / 605.80 руб.

Триммер нужен каждому мужчине, поэтому данное устройство можно смело охарактеризовать, как настоящий мастхэв. Он может работать без подключения к сети в течение 2-х часов, тогда как для восполнения потраченного заряда понадобится около часа. Кроме того, модель работает в двух скоростных режимах, имеет плавающие головки с запасками, повторяющие все изгибы, и подходящие даже для коррекции бороды.

Пульт для презентаций

Цена: от US $9.89 / 742.43 руб.

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Беспроводная модель пульта со встроенной лазерной указкой существенно облегчает проведение презентаций. Функционал компактного девайса от Baseus достаточно широкий – переключение слайдов, полноэкранный режим, действие лазера до 100 метров. Узкий корпус удобно ложится в руку. Питание – батарейка ААА, подключение к ПК USB-передатчиком на 2,4 ГГц. Установка плагинов не требуется.

Умная прикроватная лампа

Цена: US $44.67 / 3353.31 руб.

Прикроватный ночник, совместимый с Apple и Xiaomi, имеет сенсорное управление. Беспроводная связь поддерживается модулями Bluetooth и Wi‑Fi. Управление можно осуществлять с iPhone, Apple Watch, , iPad при помощи Siri, Google Assistant или голосового помощника «Алиса». Доступна настройка яркости и цвета в режиме засыпания, а также имитации восхода солнца.

Зеркало-видеорегистратор

Цена: от US $74.99 / 5629.39 руб.

Отличное зеркало-видеорегистратор Xiaomi 70Mai оснащено 9.35-дюймовым дисплеем, на который выводится подробная информация. В комплектацию может входить камера заднего вида. Гарантировано высокое качество записи. Девайс отличается премиальным дизайном, имеется голосовое управление. Предусмотрено соединение со смартфоном для просмотра записей через Wi-Fi, приложение имеет поддержку русского языка.

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Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
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