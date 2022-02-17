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Недорогие и полезные товары с AliExpress: метеостанция, цифровые мини-весы, телевизор и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Цифровые мини-весы

Цена: US $4.96 / 373.81 руб.

Для уличных торговцев, заядлых рыбаков, а также для тех, кто просто привык проверять массу купленных продуктов, пригодятся удобные цифровые мини-весы. Корпус из стали противостоит коррозии, а небольшие габариты позволяют носить весы в кармане. Надёжное крепление обеспечивает подъём предметов весом до 50 кг. На встроенный дисплей выводится значение с точностью до сотых килограмма. Приятный бонус – прочный ремень для груза.

IP-камера

Цена: US $22.40 / 1681.53 руб.

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Диапазон поворота купольной IP-камеры  Yi Dome Guard составляет 355° по горизонтальной линии и 84° по вертикальной. Обеспечивается полное покрытие зоны в 380°. Работа IP камеры в ночном режиме усовершенствована использованием инфракрасных светодиодов. Изображения передаются в облако или сохраняются на карте памяти. Ведётся покадровая съёмка с интервалом в 10 сек. Имеется передача чистого звука в двух направлениях.

Восстановитель дворников авто

Цена: от US $8.49 / 639.86 руб.

Восстановить дворники не сложно, используя устройство от Baseus. Достаточно наложить на край щётки восстановитель и провести им взад-вперёд несколько раз. После процедуры лезвия обретут прежнюю остроту и избавятся от загрязнений. Шлифовка поверхности занимает не более 30 секунд. Остатки грязи на дворниках легко удаляются салфеткой. Поверхность стеклоочистителей становится абсолютно гладкой.

Автомобильный органайзер для хранения

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Цена: от US $3.20 / 240.22 руб.

Органайзер обтянут искусственной кожей, окантован металлическим заклепками и имеет качественное исполнение – со временем не деформируется. Идеален для хранения в автомобиле смартфона, парковочной карты, книги или ноутбука. Легко устанавливается между консолью и карманом сиденья. В наличии 4 модели с разной цветовой палитрой. Параметры органайзера составляют 28 х 24 х 15 мм. Материал изготовления – гибкий пластик.

Телевизор

Цена: US $332.12 / 24931.75 руб.

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Телевизор TCL Smart TV с изящным дизайном обеспечивает полное погружение в картинку на 32-дюймовом экране с разрешением 1366 х 768 пикселей. Имеются режимы HDR, спортивный и другие, встроенный Chromecast, Wi-Fi, голосовой поиск, сертификация Google и Netflix. Предусмотрена микрорегулировка спектра. Угол обзора достаточно широкий. Яркий цветовой контраст обеспечивается белой светодиодной подсветкой.

Метеостанция

Цена: US $8.91 / 668.86 руб.

Метеостанция Xiaomi Miiiw отображает показатели влажности и температуры, определяет минимум и максимум среднесуточного значения. Устройство оснащено LCD-дисплеем, индикатором состояния окружающей среды. Гарантируется измерение температуры от -9 до +60℃ и влажности до 99%. Цифровой термометр работает от 2 батареек ААА-типа, на задней панели предусмотрена кнопка переключения с показаний Цельсия на Фаренгейт.

Увлажнитель воздуха

Цена: US $32.06 / 2406.70 руб.

Бак увлажнителя Xiaomi Deerma покрыт ионами серебра, которые обеспечивают антибактериальный эффект. Производительность достаточно экономная – 350 мл/час при ёмкости резервуара 5 литров. Предусмотрены режимы энергосбережения, сна, стандартный и с максимальным поглощением. Идеальное устройство для увлажнения квартиры площадью до 25-30 кв. метров. Уровень жидкости отслеживается через окошко в корпусе прибора.

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