Недорогие и полезные товары с AliExpress: рулетка, детектор напряжения, пневматический гайковёрт и другие
Детектор напряжения
Цена: US $4.97 / 374.57 руб.
Детектор необходим для определения напряжения в электропроводке, на токоведущих частях бытовых электроприборов и в розетках. Если приложить прибор к поверхности, где располагается проводка электросети, срабатывает звуковой индикатор – раздается характерный писк, также имеется световая индикация, отображающая силу полученного сигнала, и лазерная подсветка. Чувствительность детектора 12-1000 Вт.
Рулетка с дальномером
Цена: US $25.19 / 1898.46 руб.
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Рулетка со стальной лентой длиной 5 метров пригодится для замера столбов, заборов, полов и т. д. Корпус сделан из прочного пластика, оснащён цифровым дисплеем и кнопкой для фиксации ленты. Кроме того, имеется лазерный дальномер на 40 метров с клавишами управления, удобный для измерения земельных участков. Предусмотрена защита устройства от влаги и ударов.
Пневматический гайковёрт
Цена: от US $84.25 / 6349.57 руб.
Пневматический гайковёрт работает от компрессора. Материал корпуса метал и прочный пластик. Конструкция надёжная – даже при падении в корпусе не появятся трещины. Модель оснащена специальной кнопкой для переключения скоростных режимов реверса. В продаже также имеется гайковёрт в комплекте с торцевыми головками, поставляемый в удобном кейсе.
Чехлы для автомобильных шин
Цена: от US $6.95 / 523.79 руб.
Любой автомобилист хранит в гараже летние/зимние шины. Держать их лучше в чехлах, удобных для транспортировки громоздких предметов. Размер, предлагаемых изделий варьируется, несложно подобрать оптимальный. В комплекте 4 штуки из прочного водонепроницаемого полиэстера. После укладки чехлы затягиваются ремнями и фиксируются защёлкой. Для переноски предусмотрены удобные ручки.
Беспроводной выключатель
Цена: от US $4.28 / 322.57 руб.
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Беспроводной выключатель – современный девайс, часто используемый в офисах и жилых помещениях. Удобное и простое устройство не требует подключения к кабелю питания. В комплекте реле, которое устанавливается рядом с электроприбором. Вариантов несколько – с одной, двумя и тремя клавишами. Можно настроить выключатель для одновременной работы с 3-мя светильниками.
Мясорубка
Цена: US $44.44 / 3349.26 руб.
Электрическая мясорубка REDMOND способна перекрутить до 2-х кг мяса в минуту. Мощность прибора 1200 Вт. Материал изготовления металл, конструкция легко разбирается. В комплектации несколько перфорированных дисков, позволяющих получить фарш мелкого/крупного помола, насадки для приготовления колбасы и кеббе. Устройство имеет хорошую функциональность, реверс и защиту от перегрузки.
Беспроводная клавиатура и мышь
Цена: от US $14.12 / 1064.17 руб.
Беспроводная клавиатура с мышью имеет компактные размеры, идеально подходит для ПК, ноутбука, смарт-телевизора. Рабочее расстояние до 10 метров от устройства, используется один приёмник USB для клавиатуры и мыши. Питание от батареек формата ААА. В клавиатуру встроен индикатор низкого заряда. Магазин может предоставить наклейки на 6 языках, в том числе, и на русском. Материал изготовления пластик/поликарбонат. В наличии 7 вариантов комплектации в разном цветовом решении.
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