Цена: US $4.97 / 374.57 руб.

Детектор необходим для определения напряжения в электропроводке, на токоведущих частях бытовых электроприборов и в розетках. Если приложить прибор к поверхности, где располагается проводка электросети, срабатывает звуковой индикатор – раздается характерный писк, также имеется световая индикация, отображающая силу полученного сигнала, и лазерная подсветка. Чувствительность детектора 12-1000 Вт.

Цена: US $25.19 / 1898.46 руб.

реклама

Рулетка со стальной лентой длиной 5 метров пригодится для замера столбов, заборов, полов и т. д. Корпус сделан из прочного пластика, оснащён цифровым дисплеем и кнопкой для фиксации ленты. Кроме того, имеется лазерный дальномер на 40 метров с клавишами управления, удобный для измерения земельных участков. Предусмотрена защита устройства от влаги и ударов.

Цена: от US $84.25 / 6349.57 руб.

Пневматический гайковёрт работает от компрессора. Материал корпуса метал и прочный пластик. Конструкция надёжная – даже при падении в корпусе не появятся трещины. Модель оснащена специальной кнопкой для переключения скоростных режимов реверса. В продаже также имеется гайковёрт в комплекте с торцевыми головками, поставляемый в удобном кейсе.

анонсы и реклама Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр Необычная RTX 3080 по цене 3070 RTX 3070 уже дешевле 100 тр -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Цена: от US $6.95 / 523.79 руб.

Любой автомобилист хранит в гараже летние/зимние шины. Держать их лучше в чехлах, удобных для транспортировки громоздких предметов. Размер, предлагаемых изделий варьируется, несложно подобрать оптимальный. В комплекте 4 штуки из прочного водонепроницаемого полиэстера. После укладки чехлы затягиваются ремнями и фиксируются защёлкой. Для переноски предусмотрены удобные ручки.

Цена: от US $4.28 / 322.57 руб.

реклама

Беспроводной выключатель – современный девайс, часто используемый в офисах и жилых помещениях. Удобное и простое устройство не требует подключения к кабелю питания. В комплекте реле, которое устанавливается рядом с электроприбором. Вариантов несколько – с одной, двумя и тремя клавишами. Можно настроить выключатель для одновременной работы с 3-мя светильниками.

Цена: US $44.44 / 3349.26 руб.

Электрическая мясорубка REDMOND способна перекрутить до 2-х кг мяса в минуту. Мощность прибора 1200 Вт. Материал изготовления металл, конструкция легко разбирается. В комплектации несколько перфорированных дисков, позволяющих получить фарш мелкого/крупного помола, насадки для приготовления колбасы и кеббе. Устройство имеет хорошую функциональность, реверс и защиту от перегрузки.

Цена: от US $14.12 / 1064.17 руб.

Беспроводная клавиатура с мышью имеет компактные размеры, идеально подходит для ПК, ноутбука, смарт-телевизора. Рабочее расстояние до 10 метров от устройства, используется один приёмник USB для клавиатуры и мыши. Питание от батареек формата ААА. В клавиатуру встроен индикатор низкого заряда. Магазин может предоставить наклейки на 6 языках, в том числе, и на русском. Материал изготовления пластик/поликарбонат. В наличии 7 вариантов комплектации в разном цветовом решении.

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!