Цена: US $71.27 / 5438.34 руб.





Электрическая точилка позволяет заострить лезвия с профессиональным подходом. Можно легко восстановить режущую кромку даже проржавевшего ножа. В комплекте несколько насадок. При использовании мелкозернистых выполняется шлифовка. Мотор слегка смещен по отношению к механизму. Массивный прибор ровно и прочно фиксируется на поверхности. Напряжение 220 В, регулируемый угол заточки 15-30°.

Цена: от US $94.80 / 7233.82 руб.

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Необходимость в парковочном обогревателе возникает, если автомобиль в холодную погоду находится на улице продолжительное время. Использование прибора обеспечивает отсутствие наледи на лобном и боковых стеклах. Гарантируется защита от образования конденсата. Работает тихо, предусмотрено дистанционное управление. Мощность регулируется в пределах 1-8 кВт.

Цена: US $1.68 / 128.19 руб.





Инструмент для зачистки проводов оснащён 3 лезвиями. Предусмотрена возможность снимать изоляцию. В комплектации имеется шестигранный ключ. Для работы обжимным инструментом не требуется подключения батареек, использование максимально простое, изготовлен из противоударного сплава. Легко зачищает проволоку с сечением до 8 мм, подходят для кабелей RG-58/6/7/11.

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Цена: от US $2.95 / 225.10 руб.





Длина небольшого и легкого фонарика всего 10 см. Предмет можно закрепить на сумке, рюкзаке, под потолком палатки в походных условиях. Можно специальным зажимом зафиксировать на шляпе. Функциональность – 3 режима свечения, максимальная яркость 2000 люмен, регулируемый фокус. Работает от аккумулятора встроенного типа. Поставляется в удобном чехле.

Цена: US $14.95 / 1140.78 руб.





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Компактный портативный утюг можно брать в поездку – площадь нагрева 18 см, объем резервуара 60 мл. Несмотря на небольшие габариты, прибор отлично гладит вещи, не оставляя вмятин. Напор пара достаточно сильный, при интенсивной струе хватает на 2 минуты. Используется как для горизонтальной глажки, так и для вертикального отпаривания. Одной зарядки достаточно для 30-ти минутной работы.

Цена: от US $6.49 / 495.23 руб.





Велосипедный замок Xunting легко открывается ключом – достаточно пары движений. В отличие от электронных версий, механический замок функционирует без сбоев. Имеется несколько моделей с весом устройства 280-450 граммов. Есть защита от попадания влаги во время дождя. В комплектации 2 ключа на случай потери. Трос из высокопрочного сплава с водонепроницаемой пластиковой защитой.

Цена: от US $23.76 / 1813.03 руб.

Колонка прямоугольной формы с 4 динамиками является многофункциональной – имеются подключение через модуль Bluetooth, FM-радио, часы и будильник. На верхней части корпуса размещён светодиодный дисплей. Возможно воспроизведение музыки с TF-карты памяти и использование проводного соединения. Корпус устройства изготовлен из древесины. Питание от аккумулятора ёмкостью 3000 мАч. Габариты колонки 380 х 90 х 80 мм. Также в магазине имеется колонка чёрного цвета с 2 динамиками.

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