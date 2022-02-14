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Недорогие и полезные товары с AliExpress: перфоратор, цифровой мультиметр, микроволновка и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Цифровой мультиметр

Цена: US $28.99 / 2180.03 руб.

Мультиметр BSIDE отличается высоким качеством, простым и понятным управлением, точным измерением напряжения, ёмкости, сопротивления и непрерывности цепи постоянного/переменного тока. В прибор встроен датчик температуры. Широкий ЖК-экран и противоударный корпус хорошо держат механическую нагрузку, устройство не ломается при падении. Протокол отчётов мультиметра рассчитан на 8000 измерений.

Микроволновая печь

Цена: US $49.01 / 3685.52 руб.

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Микроволновка GORENJE с механическим управлением работает бесшумно. Допустимая установка таймера 35 минут. Объём 20 литров при компактных размерах, максимальная мощность 800 Вт. Чистка внутренних поверхностей не отнимает много времени, так как присутствует функция AquaClean. Доступен режим быстрой разморозки. В продаже два варианта чёрного и белого цвета. 

Чехол для смартфона

Цена: от US $3.55 / 266.96 руб.

Чехлы для смартфонов iPhone выполнены в удобном формате «книжки». Материал изготовления искусственная кожа, швы прочные. В ассортименте несколько цветовых решений. Предусмотрено отделение для карт в виде прорези, разъёмы для подключения гаджетов и окошко для камеры. Экран защищен бортиком. Надёжные магнитные крепления обеспечивают плотное закрытие чехла.

Крепление для планшета

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Цена: от US $12.48 / 938.49 руб.

Крепление для планшета легко регулируется. В комплект входит подробная инструкция на русском языке, поэтому не возникнет проблем со сборкой конструкции. Устройство не царапает мебель, так как крепления оснащены прочными и мягкими силиконовыми прокладками. Надёжные зажимы позволяют фиксировать планшет при просмотре видео или чтении книги даже на предметы с толстой поверхностью. 

Беспроводная мышь

Цена: от US $8.56 / 643.71 руб.

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Любопытная беспроводная мышь для ПК и ноутбуков с оригинальной удлиненной формой в виде стилуса. Необходимо некоторое время потренироваться, чтобы привыкнуть к работе. Назначение – дистанционное управление подключенным к телевизору телефоном, игра или рисование. Единственный недостаток – неудобство работы с некоторыми программами из-за оригинального нажатия скрола.

Зарядное устройство

Цена: US $9.89 / 743.72 руб.

Портативная зарядка USLION с LED-дисплеем и пятью портами USB – компактное и максимально удобное устройство. Можно одновременно подключать несколько гаджетов. Девайс имеет приятный дизайн и небольшие размеры, продаётся с вилкой китайского и европейского стандарта. Максимальная выходная мощность составляет 10 Вт. 

Перфоратор

Цена: US $97.91 / 7362.76 руб.

Электрический перфоратор Makita относится к профессиональным инструментам, которые можно использовать в производственных и домашних условиях. Пригоден для сверления практически любых материалов. Предусмотрено три рабочих режима: сверление с ударом, удар и дрель. Мощность 780 Вт. Материал изготовления металл и прочный пластик. Переключение режима реверса находится на рукояти. 

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