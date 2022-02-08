Цена: US $27.31 / 2079.92 руб.

Мини-дрель HILDA с 5 режимами и 40 насадками мечта профессионала и домашнего мастера. С помощью компактного инструмента легко выполнить кропотливую работу – широкая функциональность позволяет превратить в реальность любой проект. Предусмотрено лёгкое переключение скоростного режима. Дрель обладает скоростью 25 000 об./мин. и поставляется в удобном кейсе с отдельными гнёздами для каждой насадки.

Цена: от US $56.54 / 4276.55 руб.

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Креативная идея от SANDYHA – светильник в форме куба или пирамиды с футуристическим дизайном. Прибор со светодиодами работает от USB, доступно управление со смартфона. Представлено несколько сочетаний цветов, присутствует режим цветомузыки. Может использоваться в качестве ночника и для создания атмосферы праздника. Минимальные размеры 15 х 15 х 15 см.

Цена: от US $32.80 / 2480.91 руб.

Воздуходувка ATENGE питается от аккумулятора на 8000 мАч. Мощность 100 Вт, количество оборотов в минуту – 40 000. При полном заряде непрерывная работа составляет 30 минут. В комплектации несколько насадок, позволяющих использовать устройство для продувки автомобильного салона, блока ПК, клавиатуры от пыли и волосков. Эргономичный дизайн и лёгкий вес – удобно держать в одной руке.

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Цена: от US $8.05 / 608.88 руб.

Мини-дрон от DEEPAOWILL с дистанционным управлением оснащен WiFi и камерой для съёмки с разрешением 4 К. Радиус действия дистанционного управления 100 метров, время полёта на полной зарядке 13 минут. Запасные винты и перезаряжаемая литиевая батарея на 500 мАч в комплекте. Передача графики без помех на 50 метров. В наличии не складные/складные модели в нескольких цветовых решениях.

Цена: US $63.21 / 4814.06 руб.

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Портативный мини-монитор от Podofo идеально подходит для автомобиля, видеонаблюдения или диагностики техники. Поддерживает интерфейсы VGA, HDMI, USB, BNC, AV, разъём питания DC 12 В. Диагональ экрана 10.1 дюйма с соотношением сторон 16:9, разрешение 1024 х 60 пикселей. Угол обзора 85°, отклик через 5 мс. Имеется динамик мощностью до 1 Вт. В комплекте адаптер питания и кабели HDMI, VGA, AV.

Цена: US $6.03 / 456.09 руб.

Сделать приём душа намного комфортнее поможет специальная насадка со встроенным вентилятором. При сильной водной струе лопасти быстро вращаются, создавая эффект лёгкого приятного массажа. Сопла небольшого размера увеличивают давление потока и позволяют экономить до 40% воды. Поток останавливается нажатием переключателя, расположенного на ручке. В комплекте есть фильтр.

Цена: US $23.78 / 1798.66 руб.

Небольшой электрический насос оснащён встроенным датчиком давления и настройкой в 4 единицах измерения. Беспроводной компрессор позволяет быстро замерить и восстановить давление в шинах автомобиля, велосипеда и мотоцикла. Прибор подходит также для накачки мячей. Мощность прибора 120 Вт, сила воздушного потока 25 л/мин. В комплекте имеется шнур 0.8 м, надувная трубка 0.5 м и несколько насадок.

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