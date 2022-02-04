Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: плоскогубцы, аккумуляторная отвёртка, зарядка-ночник и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
[ ] для раздела Блоги
+
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Необычная RTX 3080 за копейки, по цене 3070
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
-89000р на RTX 3080 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Многофункциональные плоскогубцы

Цена: от US $6.83 / 517.63 руб.

Универсальные многофункциональные плоскогубцы в первую очередь заинтересуют мастеров, самостоятельно ремонтирующих электрооборудование. Преимущество устройства из легированной стали – возможность снять с провода изоляцию. Зачистка выполняется без повреждения сердечника. Легко перекусывают железо, сталь, медь. Ручки покрыты нескользящим пластиком.

Беспроводная зарядка-ночник

Цена: US $22.75 / 1737.17 руб.

реклама

Уникальное сочетание беспроводной зарядки и магнитного портативного ночника от Xiaomi работает от аккумулятора на 500 мАч. Мощность зарядки 10 Вт. Ночник обеспечивает мягкое теплое или, напротив, холодное свечение – выбор на усмотрение хозяина. Если лампа мешает, её легко вынуть и при необходимости вставить снова в док-магнит. Зарядное устройство полностью безопасно – имеется автоматическое отключение.

Аккумуляторная отвёртка

Цена: от US $9.11 / 695.63 руб.

Аккумуляторная отвёртка необходима для домашнего ремонта при поломке бытовой техники. Инструмент с небольшими размерами работает от встроенного аккумулятора. Крутящий момент до 10 Нм. Вместе с отвёрткой поставляется набор сменных бит. Зарядка выполняется через USB-разъём. Для освещения рабочей зоны имеется встроенная светодиодная подсветка. 

Портативный газовый обогреватель

анонсы и реклама
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: US $23.99 / 1831.85 руб.

Газовый обогреватель предназначен для обогрева помещения в холодные дни. Но портативную модель можно брать в лес и на рыбалку – для зарядки используются цанговые баллоны. Можно присоединить устройство к большей ёмкости с помощью специального переходника, поставляемого в комплекте. Дополнительный бонус – возможность приготовить и разогреть еду в походных условиях.

Беспроводная мини-колонка

Цена: US $14.07 / 1 074.37 руб.

реклама

Портативный динамик Xiaomi 3life с оригинальным дизайном внешне напоминает робота. Корпус мини-колонки цвета «металлик» украшен в центральной части кнопкой, которая срабатывает при удержании более 2 секунд. Соединение со смартфоном обеспечивается по Bluetooth 5.0, подзарядка занимает всего 2 часа. Продолжительность работы при полной зарядке 5 часов. Имеется крепление в виде брелока.

Умные напольные весы

Цена: US $28.47 / 2173.94 руб.

Умные напольные весы производства Xiaomi пригодятся любителям взвешивать всё с точностью до грамма. Предусмотрена функция запоминания данных. Если подключить весы к смартфону, можно узнавать соотношение жиров или воды в организме в процентах. Внешне привлекательный прибор белоснежного цвета работает в пределах от 100 гр до 150 кг.

Умный дверной звонок

Цена: US $21.53 / 1644.01 руб.

Умный дверной звонок – необходимое устройство для обеспечения безопасности жильцов дома. Простая модель способна лишь показать и передать картинку на монитор, с которым соединена проводом. Размер прибора 6 х 6 см, толщина 1.5 см. Предусмотрен режим ночного видения с эффективной подсветкой. Чёткость картинки достаточная для рассмотрения лиц. Работает от 3 батареек ААА-типа.

Скидки на AliExpress до 70%!

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты товары из китая подборки дешевые товары скидки обзоры покупки сделай сам
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры февраля 2022 года
20
Видеокарта GeForce RTX 3080: тестирование в играх с классическим рендерингом
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Formula: разрушая баррикады
5
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS на выставке CES 2022
5
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3500 и Core i5-10400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4
19
Выбираем корпус для бюджетного домашнего ПК вместе с AeroCool
12
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i7-10700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
7
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Тестируем NVIDIA GeForce RTX 3050 на примере Palit GeForce RTX 3050 StormX
131

Интересные материалы

Отвечаем на вопрос - что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2022
26 января 2022 73
Тестируем NVIDIA GeForce RTX 3050 на примере Palit GeForce RTX 3050 StormX
29 января 2022 131
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 Ti VS GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
23 января 2022 32
Видеокарта GeForce RTX 3070: тестирование в играх с классическим рендерингом
28 января 2022 28
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
24 января 2022 31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Force WiFi
25 января 2022 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

30 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 на Android 12 от 1 февраля 2022 года
14
Майнер собрал ферму из 33 видеокарт за 3 000 000 р и рассказал о резком падении доходности Эфира
86
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 33% – GeForce RTX 3080 скинула 40 000 р
67
В DNS рассказали, кому досталась вся партия видеокарт RTX 3050 за 26 тысяч рублей
221
В паблике «Подслушано DNS» анонимный сотрудник DNS слил коммерческую тайну о продаже видеокарт
227
Биткоин и Эфир дешевеют, а Киты скупают цифровое золото с целью создать дефицит предложения на рынке
19
Новый грузовой беспилотник компании Natilus сможет перевозить на 60% грузов больше за половину стоимости
3
AMD Ryzen 7000 и Radeon 7000 выйдут в 2022 году - теперь официально
48
Жизненный цикл звёзд подтверждает - во Вселенной нет ничего бессмертного
20
Infinity Ward в этом году выпустит «новое поколение» Call of Duty
3
3 февраля видеокарты GeForce RTX 3050 будут доступны в Ситилинк по цене 26 500 рублей
27
Ситилинк продаёт партию из видеокарт GeForce RTX 3050 по цене 26 500 рублей – условия акции
39
Сегодня в Ситилинк 100 видеокарт NVIDIA RTX 3050 будут проданы по цене 26 500 рублей
18
Выпущен Tiny Core Linux 13: требуется всего 46 МБ ОЗУ и 50 МБ на диске
9
Российские геймеры раскупили партию из GeForce RTX 3050 в Ситилинк по 26 500 рублей за 17 минут
39
Треть суммы от $3,6-миллиардной сделки между Sony и Bungie уйдёт на «удержание» разработчиков
3
Лиза Су подтвердила выход CPU и GPU следующего поколения в 2022 г, но может повысить цены на новинки
5
GeForce GTX 1080 с Авито vs новая GeForce RTX 3050 – оптимальная выбор для игр и майнинга в тесте Bk
21
Старые смартфоны Xiaomi получили операционную систему Android 12 без оболочки MIUI
+
Культовый Ведьмак 3 запустили в разрешении 4К с трассировкой лучей и 100 графических модификаций
1

Популярные статьи

Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
797
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 6
9
Ремонт Sony Xperia Z2 и почему ремонтировать битые телефоны не всегда хорошая идея
31
Строим отказоустойчивый массив RAID на дисках Parallel ATA и плате ASUS P4C800 Deluxe
37
Деньги вперед: главные игры февраля 2022 года
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Formula: разрушая баррикады
5
Видеокарта GeForce RTX 3080: тестирование в играх с классическим рендерингом
17
Divinity 2: Ego Draconis: краткий обзор
2
KeysOFF продаёт ключи на Windows и Office по скидкам к 14 февраля
Метеоритные ожоги: Как Земля каждый день справляется с миллионами падающих звезд
8

Сейчас обсуждают

Sanya_Badis
23:03
Ну и где там на гарантии новую 1070Ti можно взять? Ой, внезапно нигде! Да ладно, да как так может быть?! Сплошняком будут "не бита, не крашена, майнингом угашена", и если она решит просто взять и на р...
GeForce GTX 1080 с Авито vs новая GeForce RTX 3050 – оптимальная выбор для игр и майнинга в тесте Bk
killa211
23:02
Деньги очень нужны
Процессор AMD Ryzen 5 3600 стал стоить дороже новенького Intel Core i5-12400F
Dedmazzy
23:01
я думал их не выпускают уже: как бы занимает бюджет 7нм tmsc
Процессор AMD Ryzen 5 3600 стал стоить дороже новенького Intel Core i5-12400F
DmitryVT
23:00
Какие болты нашли такие и вкручивали)
Образец видеокарты Intel Arc Alchemist снова отметился на фотографиях
korney
23:00
Фи ... Чья бы корова мычала (наше вам с ручками)
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Александр Ефимов
23:00
Ну то что это умозаключения уровня школьника - тут ты безусловно прав. Более сложные умозаключения школьнику уже будут не ясны.
Разработчики Эфира назвали сроки перехода на PoS и советуют майнерам не покупать видеокарты
Мегавольт
22:58
"Шлет привет на словах"(с)Место встречи изменить нельзя
Мобильный графический процессор Intel Arc A370M приближается по производительности к GTX 1650 Super
Александр Ефимов
22:58
Уже можно фильтры делать на комменты. Если комментарий начинается с фразы "Как майнили на видяхах так и будут" комментатора уже можно приравнивать к боту. Как минимум по уровню интеллекта.
Разработчики Эфира назвали сроки перехода на PoS и советуют майнерам не покупать видеокарты
terenty79
22:58
у мне 11 про. и панель виджетов и чат тимс удален, и ничего не жрет совершенно. че, сложно через рево унинстал эту дрянь зачистить.
Отключив два значка на панели задач Windows 11, можно освободить пару сотен МБ оперативной памяти
BenCrypto
22:58
Майнер блогер на Ютуб - Протон.
Майнер собрал ферму из 33 видеокарт за 3 000 000 р и рассказал о резком падении доходности Эфира
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем