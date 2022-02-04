Цена: от US $6.83 / 517.63 руб.

Универсальные многофункциональные плоскогубцы в первую очередь заинтересуют мастеров, самостоятельно ремонтирующих электрооборудование. Преимущество устройства из легированной стали – возможность снять с провода изоляцию. Зачистка выполняется без повреждения сердечника. Легко перекусывают железо, сталь, медь. Ручки покрыты нескользящим пластиком.

Цена: US $22.75 / 1737.17 руб.

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Уникальное сочетание беспроводной зарядки и магнитного портативного ночника от Xiaomi работает от аккумулятора на 500 мАч. Мощность зарядки 10 Вт. Ночник обеспечивает мягкое теплое или, напротив, холодное свечение – выбор на усмотрение хозяина. Если лампа мешает, её легко вынуть и при необходимости вставить снова в док-магнит. Зарядное устройство полностью безопасно – имеется автоматическое отключение.

Цена: от US $9.11 / 695.63 руб.

Аккумуляторная отвёртка необходима для домашнего ремонта при поломке бытовой техники. Инструмент с небольшими размерами работает от встроенного аккумулятора. Крутящий момент до 10 Нм. Вместе с отвёрткой поставляется набор сменных бит. Зарядка выполняется через USB-разъём. Для освещения рабочей зоны имеется встроенная светодиодная подсветка.

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Цена: US $23.99 / 1831.85 руб.

Газовый обогреватель предназначен для обогрева помещения в холодные дни. Но портативную модель можно брать в лес и на рыбалку – для зарядки используются цанговые баллоны. Можно присоединить устройство к большей ёмкости с помощью специального переходника, поставляемого в комплекте. Дополнительный бонус – возможность приготовить и разогреть еду в походных условиях.

Цена: US $14.07 / 1 074.37 руб.

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Портативный динамик Xiaomi 3life с оригинальным дизайном внешне напоминает робота. Корпус мини-колонки цвета «металлик» украшен в центральной части кнопкой, которая срабатывает при удержании более 2 секунд. Соединение со смартфоном обеспечивается по Bluetooth 5.0, подзарядка занимает всего 2 часа. Продолжительность работы при полной зарядке 5 часов. Имеется крепление в виде брелока.

Цена: US $28.47 / 2173.94 руб.

Умные напольные весы производства Xiaomi пригодятся любителям взвешивать всё с точностью до грамма. Предусмотрена функция запоминания данных. Если подключить весы к смартфону, можно узнавать соотношение жиров или воды в организме в процентах. Внешне привлекательный прибор белоснежного цвета работает в пределах от 100 гр до 150 кг.

Цена: US $21.53 / 1644.01 руб.

Умный дверной звонок – необходимое устройство для обеспечения безопасности жильцов дома. Простая модель способна лишь показать и передать картинку на монитор, с которым соединена проводом. Размер прибора 6 х 6 см, толщина 1.5 см. Предусмотрен режим ночного видения с эффективной подсветкой. Чёткость картинки достаточная для рассмотрения лиц. Работает от 3 батареек ААА-типа.

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