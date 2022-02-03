Цена: US $12.50 / 947.35 руб.

Чаще цифровой измеритель толщины применяется при покупке автомобиля – легко определить побывала машина в ремонте или нет. Используя прибор, можно почти мгновенно выяснить – перекрашивался или нет корпус. Устройство с точностью до микрон определяет толщину лакокрасочного, эмалевого и хромового слоя. Погрешность измерений составляет не более 3% на 1 мкм. Температурный режим работы от -10 до +50°С.

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Кабель HDMI предназначен для подключения к ТВ, ПК, игровой консоли. Обеспечивает высокое качество передачи сигнала с максимальной графической чёткостью. Оба разъёма покрыты позолотой. Использован проводник с тройным экранированием и газовым диэлектриком. Медная проволока надёжно защищена оболочкой, не боится изгибов. В магазине представлен широкий выбор кабелей длиной от 0.5 до 20 метров.

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СПА-насадка для душа ZhangJi устанавливается вместо смесителя. В конструкции специальный фильтр для рассеивания хлора и очистки воды от излишнего количества минеральных солей. Предусмотрены 3 режима подачи – используя экономный можно снизить расход воды до 30%. Сильный напор отлично массирует тело. Удобная ручка с оригинальной формой легко удерживается одной рукой.

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Цена: от US $1.57 / 118.99 руб.

Ремонтные гвозди спасают в непредвиденной ситуации. Винтообразные резиновые конусообразные стержни используют для заполнения проколов размерами от 0.1 до 5 мм в шинах скутеров, велосипедов, мотоциклов и авто. Гвоздь после вставки в шину плотно заполняет дыру и не пропускает воздух наружу, а воду – внутрь. Применение ремонтных гвоздей существенно продлевает службу шины. В комплект входит 10 штук.

Цена: от US $29.61 / 2244.09 руб.

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Мужской рюкзак Tigernu имеет отделение для 15.6-дюймового ноутбука. Основной отдел закрывается на замок введением пароля. В наличии несколько секретных карманов, в которые удобно прятать наличные, банковские карты, смартфон. Предусмотрен USB-разъём для зарядки гаджетов. Для комфортного размещения вещей рюкзак раскладывается на 180°. Поверхность покрыта слоем водоотталкивающего материала.

Цена: от US $18.99 / 1439.22 руб.

Сетевой USB-концентратор от известного производителя Baseus представлен в нескольких вариантах – количество разъёмов от 4 до 11 штук. Все порты установлены в центральной части. Поддерживает жёсткий диск, сеть, флешку, зарядку, звуковую карту, HDMI. Сборка надёжная, люфты отсутствуют. Даже при длительном использовании устройство не перегревается – возможно лёгкое потепление корпуса.

Цена: US $10.60 / 803.36 руб.

Беспроводной WiFi-адаптер обеспечивает трансляцию контента по DLNA, Miracast, AirPlay и Chromecast. Установив его в HDMI-разъём и подключив питание через USB-порт, вы сможете просматривать со смартфона на большом экране видеофильмы и фотографии, а также играть в мобильные игры. Вес приёмника составляет 15 граммов, параметры – 6.5 х 3.5 х 1.0 см. На задней части устройства размещена кнопка переключения режимов.

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