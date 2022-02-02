Недорогие и полезные товары с AliExpress: роутер, беспроводные колонки, аккумуляторная отвёртка и другие
Набор головок и бит с угловым удлинителем
Цена: US $4.86 / 377.81 руб.
Набор головок и бит для бытовых работ от Deko предназначен для стяжки полок, подкручивания/откручивания болтов и петель. В комплекте угловой удлинитель и 25 насадок – минусовые, шестигранные, крестовые, звёздочки, головки и др. Величина бит от 3 до 12 мм. Удлинитель с удобной ручкой позволяет работать, не прилагая значительных усилий. Набор поставляется в удобном кейсе, для каждого предмета отдельное гнездо.
Bluetooth-колонки
Цена: US $38.49 / 2992.16 руб.
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Колонки Edifier Hecate G1000 с мощностью 10 Вт и футуристическим дизайном разработаны не только для меломанов, но и геймеров. Соединение с ПК обеспечивается Bluetooth 5.0, питание с помощью USB- кабеля. В наличии RGB-подсветка с 12 световыми эффектами, для управления – проводной пульт. Предусмотрены регулировка громкости, контроль освещения, переключение звуковых режимов.
Аккумуляторная отвёртка
Цена: US $32.99 / 2564.59 руб.
Аккумуляторная отвёртка Posenpro работает от встроенной батареи ёмкостью 1500 мАч на 7.2 В. Инструмент имеет скорость до 290 об./мин., крутящий момент до 9 Нм. Функциональность – откручивание, закручивание, сверление отверстий в не слишком твёрдых материалах. Также имеется подсветка рабочей зоны – в рукоятку встроен светодиодный фонарик. В комплектации товара предусмотрены биты, свёрла, удлинительный стержень и зарядка для аккумулятора.
Светодиодный ночник
Цена: от US $5.67 / 440.78 руб.
Сенсорный ночник из силикона светится семью цветами. Для переключения цветового режима достаточно нажать на фигурку забавного котёнка. Свет рассеянный, не мешает даже чуткому сну. Питание от 3 батареек формата ААА. Размер ночника – 122 х 122 х 153 мм. Выключать перед сном необязательно – режим отключения срабатывает автоматически через 2 часа при отсутствии действий.
Гриль-духовка
Цена: US $40.12 / 3118.87 руб.
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Гриль-духовка Redmond может использоваться дома, на даче, во время отдыха на природе. Гарантировано качественное приготовление блюд без использования растительного/сливочного масла. Устройство раскрывается книжкой – угол до 180°. Функциональность – 5 режимов. Корпус из углеродистой стали отлично сохраняет нагрев. Поверхность прибора покрыта антипригарной защитой.
Чехлы для iPhone 11-13
Цена: US $3.69 / 286.86 руб.
Чехол для iPhone 11-13 от Baseus не имеет изъянов. Известный бренд позаботился о качестве – прозрачный материал с полной защитой объектива. Чехол плотно сидит на смартфоне, надёжно защищая гаджет. Даже при случайном падении на корпусе не появится сколов и трещин, а на дисплее царапин. Прозрачный материал не желтеет на солнце, не искажает видео при просмотре.
Роутер
Цена: US $10.71 / 832.58 руб.
Роутер Xiaomi Router 4C с 4 антеннами на 5 dBi обеспечивает проход сигнала даже через толстые стены, охвата хватает для площади средней квартиры. Настроить устройство несложно через приложение смартфона – замена паролей, контроль подключения к роутеру, скорость интернета по WiFi до 300 Мбит/с. В наличии 3 порта RJ45 – один WAN и 2 LAN для подключения к смарт-ТВ и ПК. Максимальная проводная скорость 100 Мбит/сек.
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