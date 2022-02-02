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Недорогие и полезные товары с AliExpress: роутер, беспроводные колонки, аккумуляторная отвёртка и другие

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Набор головок и бит с угловым удлинителем

Цена: US $4.86 / 377.81 руб.

Набор головок и бит для бытовых работ от Deko предназначен для стяжки полок, подкручивания/откручивания болтов и петель. В комплекте угловой удлинитель и 25 насадок – минусовые, шестигранные, крестовые, звёздочки, головки и др. Величина бит от 3 до 12 мм. Удлинитель с удобной ручкой позволяет работать, не прилагая значительных усилий. Набор поставляется в удобном кейсе, для каждого предмета отдельное гнездо.

Bluetooth-колонки

Цена: US $38.49 / 2992.16 руб.

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Колонки Edifier Hecate G1000 с мощностью 10 Вт и футуристическим дизайном разработаны не только для меломанов, но и геймеров. Соединение с ПК обеспечивается Bluetooth 5.0, питание с помощью USB- кабеля. В наличии RGB-подсветка с 12 световыми эффектами, для управления – проводной пульт. Предусмотрены регулировка громкости, контроль освещения, переключение звуковых режимов. 

Аккумуляторная отвёртка

Цена: US $32.99 / 2564.59 руб.

Аккумуляторная отвёртка Posenpro работает от встроенной батареи ёмкостью 1500 мАч на 7.2 В. Инструмент имеет скорость до 290 об./мин., крутящий момент до 9 Нм. Функциональность – откручивание, закручивание, сверление отверстий в не слишком твёрдых материалах. Также имеется подсветка рабочей зоны – в рукоятку встроен светодиодный фонарик. В комплектации товара предусмотрены биты, свёрла, удлинительный стержень и зарядка для аккумулятора.

Светодиодный ночник

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Цена: от US $5.67 / 440.78 руб.

Сенсорный ночник из силикона светится семью цветами. Для переключения цветового режима достаточно нажать на фигурку забавного котёнка. Свет рассеянный, не мешает даже чуткому сну. Питание от 3 батареек формата ААА. Размер ночника – 122 х 122 х 153 мм. Выключать перед сном необязательно – режим отключения срабатывает автоматически через 2 часа при отсутствии действий.

Гриль-духовка

Цена: US $40.12 / 3118.87 руб.

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Гриль-духовка Redmond может использоваться дома, на даче, во время отдыха на природе. Гарантировано качественное приготовление блюд без использования растительного/сливочного масла. Устройство раскрывается книжкой – угол до 180°. Функциональность – 5 режимов. Корпус из углеродистой стали отлично сохраняет нагрев. Поверхность прибора покрыта антипригарной защитой. 

Чехлы для iPhone 11-13

Цена: US $3.69 / 286.86 руб.

Чехол для iPhone 11-13 от Baseus не имеет изъянов. Известный бренд позаботился о качестве – прозрачный материал с полной защитой объектива. Чехол плотно сидит на смартфоне, надёжно защищая гаджет. Даже при случайном падении на корпусе не появится сколов и трещин, а на дисплее царапин. Прозрачный материал не желтеет на солнце, не искажает видео при просмотре.

Роутер

Цена: US $10.71 / 832.58 руб.

Роутер Xiaomi Router 4C с 4 антеннами на 5 dBi обеспечивает проход сигнала даже через толстые стены, охвата хватает для площади средней квартиры. Настроить устройство несложно через приложение смартфона – замена паролей, контроль подключения к роутеру, скорость интернета по WiFi до 300 Мбит/с. В наличии 3 порта RJ45 – один WAN и 2 LAN для подключения к смарт-ТВ и ПК. Максимальная проводная скорость 100 Мбит/сек.

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BaLaMuTt
09:59
Не будет в том то и дело. На эфире 95% мощностей GPU-майнеров. При переходе их на любую другую крипту она соскамится практически мгновенно.
Разработчики Эфира назвали сроки перехода на PoS и советуют майнерам не покупать видеокарты
DonCarleone
09:57
А почему цена в 2 раза выше рекомендованной в магазине?
Российские геймеры раскупают GeForce RTX 3050, а скидки на видеокарты NVIDIA достигли 90 000 рублей
BaLaMuTt
09:56
Курс крипты больше от вложений в неё инвесторов зависит чем от майнеров. Если не будет инвесторов инвестирующих в крипту она вообще ничего стоить не будет.
Разработчики Эфира назвали сроки перехода на PoS и советуют майнерам не покупать видеокарты
Виктор
09:56
Будет 22 млрд
В этом году AMD догонит Intel по норме прибыли
Mark Krisolov
09:55
И на чем же он сидит уже полтора года, этот якобы не гей?)
Российские геймеры раскупают GeForce RTX 3050, а скидки на видеокарты NVIDIA достигли 90 000 рублей
BaLaMuTt
09:53
В 1 квартале маловероятно. Более вероятно что во 2м квартале ближе к лету.
Разработчики Эфира назвали сроки перехода на PoS и советуют майнерам не покупать видеокарты
Андрей Фоменко
09:51
Знаете что такое трофеи ? Так вот для справки - любая добыча захваченная при победе над врагом , я не говорю что все пендосы враги , но в данном случае это мелкософт которая представляет интересы пенд...
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sanchez521
09:49
Что-то таксист свой бункер итальянской мебелью обставил, а не шатурой.
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