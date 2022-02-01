Цена: US $24.45 / 1901.28 руб.

Компактные часы с механическим механизмом дарят ощущение стабильности и престижа, характерные для XIX века. Латинский циферблат создает ощущение старины. Узорчатая защитная крышка тактично подчеркивает отменный вкус владельца. Приятный бонус – изящная металлическая цепочка на 30 см с креплением в виде оригинальной прищепки. Носить часы пристегнутыми удобно во внутреннем кармане пиджака или брюк.

Цена: от US $8.90 / 691.87 руб.

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Если предстоит важная презентация в просторном помещении, лучше заранее запастись пультом Baseus, совмещённым с лазерным указателем. Радиус действия луча – 100 метров, цвет достаточно яркий, световая точка хорошо заметна на поверхности экрана. Пульт совместим с Windows и MacOS без установки драйверов. На торце устройства предусмотрено гнездо для комплектного ресивера. Пульт работает от батареки ААА или аккумулятора.

Цена: US $7.12 / 553.50 руб.

Держатель Ugreen помогает организации порядка на рабочем столе. Удобная подставка используется под смартфон или планшет с диагональю монитора 4.0-7.2 дюйма. Компактное устройство позволяет с комфортом просматривать видео, общаться с друзьями, обучаться в онлайн-режиме. Среди достоинств держателя – нескользящая поверхность и возможность настройки угла разворота.

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Цена: US $42.45 / 3300.00 руб.

Роторная электрическая бритва Soocas S31 пригодна для влажного бритья, так как защищена от воды в соответствии со стандартом IPX7. В конструкции 3 ножевые головки, которые плавно повторяют изгибы лица без чрезмерного давления на кожу. Затачивание лезвий происходит в процессе работы, поэтому частая замена не требуется. Для зарядки предусмотрен USB Type‑C. Одного заряда хватает на 5 часов работы.

Цена: от US $17.01 / 1322.33 руб.

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Компактный термос из нержавеющей стали удобен для заваривания кофе или чая, а также сохранения температуры любого горячего напитка. Корпус рассчитан на 420/520 мл. В ассортименте модели 4 цветов. Крышка в форме кружки с ручкой не обжигает пальцы. Цилиндр закрывается плотной пробкой, которую можно разобрать для промывки. Температура напитка сохраняется в течение 24 часов.

Цена: US $36.43 / 2832.01 руб.

Беспроводные наушники Ugreen HiTune T3 используют Bluetooth 5.2. Достаточно откинуть крышку, чтобы произошло автоматическое подключение к гаджету. Предусмотрена система подавления шума, а также возможность отвечать на звонки, не снимая наушники. Для зарядки устройства необходимо 1.5 часа. Продолжительность автономной работы 7 часов. Использовать наушники при питании от кейса можно в течение суток.

Цена: US $69.99 / 5440.92 руб.

Повербанк Baseus ёмкостью 20000 мАч имеет 2 входных порта USB-A и 2 выходных/входных USB-C. Пригоден для зарядки смартфона и ноутбука, Bluetooth-наушников и умных часов. Дисплей с информацией о времени, мощности зарядки и состоянии аккумулятора вынесен на корпус прибора. Устройство защищено от перегрева, перезаряда, короткого замыкания и скачков напряжения. Масса гаджета всего 490 граммов.

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