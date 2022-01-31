Цена: US $51.05 / 3969.75 руб.

Комплект ручных инструментов DEKO, изготовленный из закалённой стали, пригодится для работы в гараже, на даче, дома. В наборе ключ-трещотка с несколькими торцевыми головками, отвёртки с магнитными битами, комбинированные, разводные и шестигранные ключи, плоскогубцы, пила, молоток, 3-х метровая рулетка, фум-лента, переходники и канцелярский нож. Все инструменты находятся в удобном кейсе.

Цена: от US $41.83 / 3252.78 руб.

реклама

Компания WASAI предлагает профессионалам и домашним мастерам недорого приобрести качественный электрический гайковёрт. Устройство с отличным крутящим моментом легко затягивает болты, отжимает зажатые гайки. На корпус из пластика и металла вынесены кнопки управления скоростным режимом и светодиодным фонарём. Имеется блокировка от случайного включения. Прибор работает от литий-ионной батареи на 20 В.

Цена: US $1.72 / 133.75 руб.

Специальное предложение для автовладельцев – зарядное компактное устройство на 50 Вт. В наличии 4 порта USB 3.0 на 2,4 А, один для быстрой подзарядки. По окружности корпуса проходит подсветка, что помогает ориентироваться в темноте. Зарядка гаджета занимает не более 30-45 минут. С помощью устройства можно одновременно заряжать несколько телефонов.

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27% -37 000р на 3080 MSI Gaming 2060 12Gb подешевела на 21000р Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: US $21.85 / 1699.10 руб.

В прошлое уходят плетёные «рыбки» и фигурки животных, свисающие перед лобовым стеклом. Актуальное украшение автомобильного салона – шар-парфюм из цинкового сплава. Небольшая стильная сфера вращается с помощью солнечной батареи и распространяет по кабине лёгкий аромат. В наличии – синий, серый и зелёный аромадиффузор. Шар крепится к приборной панели защитной накладкой.

Цена: US $23.99 / 1865.51 руб.

реклама

В зимние дни любителям рыбалки и охоты пригодится газовый портативный обогреватель. Прибор работает на пропане, заправленном в цанговые баллоны. Можно использовать ёмкости с небольшим и внушительным объёмом газа – в комплекте специальный переходник для заправки устройства. Температурный режим контролируется. Специально для переноски имеется складная ручка.

Цена: от US $4.66 / 362.37 руб.

Отвёртку телескопическую с трещоткой GREENERY легко использовать даже в труднодоступных условиях. Двусторонняя рабочая часть идеальна для работы с винтами разного вида. Инструмент выполнен из хромованадиевой стали, оснащён храповым механизмом. Фиксируется длина выхода биты, предусмотрен переключатель левой и правой сторон. В ассортименте отвёртки с ручками различной формы.

Цена: US $10.00 / 777.62 ₽

Для ремонта электронных приборов и проверки функциональности электрических цепей и схем необходим профессиональный инструмент – цифровой мультиметр. С помощью прибора легко замерить силу тока и напряжение. На корпусе имеется компактный дисплей для вывода информации, также предусмотрен звуковой индикатор и переключатель режимов. Инструмент продаётся в защитной пластиковой упаковке.

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!